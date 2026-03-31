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下柳剛の腰痛、原因は“腰じゃなかった”…専門家が明かした意外な真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が「【腰じゃない】腰痛の本当の原因はお尻だった!?坐骨神経痛も勘違いかも…【下柳剛さん】」と題した動画を公開しました。この動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣先生が、元プロ野球選手の下柳剛さんに施術を行いながら、腰痛や坐骨神経痛と勘違いされやすい痛みの本当の原因を紐解いています。



動画は、下柳剛さんの足のねじれや関節のズレをチェックする場面からスタートします。座っているときに足の裏を平行につけず、ガニ股になっていることで自身の関節をずらしてしまっていると角田先生は指摘。さらに、左膝を杖代わりに使う癖があるため、外側の筋肉が癒着して膝の動きを邪魔していると解説し、癒着を剥がす施術を行いました。



続いて、下柳さんが悩まされている坐骨神経痛のような痛みについて検証します。角田先生がお尻の奥にある坐骨神経の通り道を押しても痛みはなく、一方で小臀筋の奥を押すと強い痛みを感じる様子が収められています。角田先生は、これは坐骨神経痛ではなく「小臀筋関連痛」であると断言。「坐骨神経は後ろ側の神経なんで、向こう脛は前側なんです」と、向こう脛が痛む理由を論理的に説明し、痛む場所と原因が異なることを明らかにしました。



さらに角田先生は、一般的に腰痛で悩んでいる人も、実は腰ではなくお尻の筋肉や筋膜が原因で腰が引っ張られていることが多いと指摘。これには同席していた元プロ野球選手の金本知憲さんも、現役時代に通っていた治療院での経験を振り返り「腰悪いって言ったらお尻しか触らない」と深く納得する姿を見せました。



痛い場所を揉むだけでなく、根本的な原因を見極めることの大切さを学べる内容です。長引く腰痛や足の痛みに悩んでいる方は、動画を参考に、自分のお尻周りの硬さに目を向けてみてはいかがでしょうか。