ORIHICAがイオンモールりんくう泉南に4月3日オープン
AOKIが展開するORIHICAは4月3日、「ORIHICA イオンモールりんくう泉南店」をオープンする。
ORIHICA イオンモールりんくう泉南店
新店舗は「オリヒカブルー」を基調とした親しみやすいデザインを採用し、約55坪のコンパクトな面積ながら、オンライン在庫を活用した「ウェブオーダーシステム」を導入して売り場を効率化。持ち帰り需要の高いジャケットやシャツ、小物の陳列を充実させる。
出店先の「イオンモールりんくう泉南」は、2026年春から大規模リニューアルを実施し、大幅なアップデートを行っている。平日は仕事、週末は家族と過ごす現役世代の生活導線上に出店することで、従来の都心型店舗では接点が少なかった郊外居住者へのアプローチを強化。オープン特別セールも実施し、利便性の高い店舗づくりを通じて多様な顧客ニーズに応える。
ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関西エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図る。
ORIHICA イオンモールりんくう泉南店
新店舗は「オリヒカブルー」を基調とした親しみやすいデザインを採用し、約55坪のコンパクトな面積ながら、オンライン在庫を活用した「ウェブオーダーシステム」を導入して売り場を効率化。持ち帰り需要の高いジャケットやシャツ、小物の陳列を充実させる。
ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関西エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図る。