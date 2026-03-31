3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が、Instagramで再婚を発表した。複数のメディアで、お相手はIT企業「ナレッジワーク」のCEOを務める麻野耕司氏だと伝えられているが、パートナー経営する企業の“赤字”が注目を集めている。

2人の交際は2024年9月の「文春オンライン」で報じられ、篠田も交際相手がいることを公表していた。熱愛報道から1年半でゴールインしたが、麻野氏の会社には気になることが……。

「2025年10月に公開された決算公告では、資産合計が約41億円なのに対し、負債合計は約29億円。会計期間内に発生した赤字を示す『当期純損失』は約22億円になっています。ナレッジワークは2020年に創業し、AIを活用した営業支援ツールを開発するスタートアップ企業ですが、良好とは言い難い業績が懸念されているようです」（経済担当記者）

IT企業の社長である夫の会社に発覚した「赤字22億円」に関して、Xでは

《22億の赤字はさすがにエグい。節税対策なのか、それともただの火の車なのか…》

《篠田麻里子さん、結婚相手の会社が20億以上の赤字を出していること知っているのか?》

《何かに投資しまくってるんですか?》

など、困惑する声があがっている。篠田は2019年に経営者の一般男性との“交際ゼロ日婚”を発表し、2020年に長女が誕生したが、2023年に離婚。ここ数年は、公私ともに苦難に見舞われた。

「2022年に『文春オンライン』などで篠田さんの不倫疑惑が報じられ、SNSには当時の夫との“修羅場”と見られる音声が流出し、厳しい批判を浴びました。2024年11月には、当時所属していた芸能事務所『サムデイ』が破産手続きを始めたと発表されました。事務所の破産を受け、篠田さんは長年、連れ添ったマネージャーとともに独立し、フリーで活動しています。フリーに転身し、少しずつ仕事が増えるなか、麻野氏の会社の赤字が判明したことで、今後が心配されてしまいました」（芸能担当記者）

AKB48は2025年に20周年を迎え、12月に前田敦子や大島優子など、OGメンバーが大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に出場し、かつてのメンバーにも注目が集まった。苦難が続く篠田に対し、同じAKBメンバーで“親友”の板野友美は新たな一面が認知されている。

「板野さんは2021年、東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、長女が誕生しました。2022年から、女性向けライフスタイルブランドの会社を立ち上げ、経営者としても活躍しています。バラエティ番組で、家賃200万円を超える高級マンションに住んでいることを明かし、Instagramでは600万円以上するイギリスの高級外車『RANGE ROVER イヴォーク』を愛車として公開するなど、“セレブママ”イメージが浸透し、テレビでの露出が増えています。

篠田さんは2021年に『第13回ベストマザー賞』芸能部門を受賞し、ママタレントとして飛躍するかに思えましたが、離婚騒動でイメージダウンしました。AKB48卒業後も、板野さんとはプライベートで交流することもありますが、“親友”と明暗を分けつつあるようです」（同前）

冒頭のInstagramで、篠田は《共に穏やかに歩んでいけたらと思っております》と、今後への思いをつづった。再婚を機に“穏やか”な生活を送れるか──。