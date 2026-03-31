JR四国は、2027年3月15日に特急「しおかぜ」「南風」が運行開始55周年を迎えることを記念し、2026年4月1日から「四国をつなぐ“かぜ”キャンペーン」をスタートします。2028年3月末までの約2年間にわたり開催されるこのキャンペーンでは、デジタルスタンプラリーやInstagramでの写真投稿企画、さらにお得なチケットレス特急券の発売など、四国を五感で楽しむための材料が数多く用意されています。

さらに、8000系特急電車の2度目のリニューアルや、待望の3600系ハイブリッド式ローカル車両のデビューといった「未来の風」を感じられる施策が盛り込まれている点に注目です。55周年という大きな節目だからこそ実現した、今しか味わえない四国の“旬”と“風”を体験しに、ぜひ出かけてみませんか。

二つの「風」が彩るアニバーサリー

本キャンペーンは、2026年4月から2028年3月までの2年間を大きく二つの期間に分けて展開されます。

・第1期（2026/4/1〜2027/3/14）： 「はじまりの風」として、55周年に向けた機運を高める企画を実施

・第2期（2027/3/15〜2028/3/31）： 「つながりの風」として、記念日当日を含むクライマックスを盛り上げます

「歴史」「ふるさと」「未来」という三つのコンセプトに基づき、昭和から令和へと続く物語を、沿線のおもてなしや最新のデジタル技術を通じて再発見できるのが本企画の醍醐味です。

四国をつなぐ”かぜ”キャンペーン（画像：JR四国）

スマホで集める「エキタグ」スタンプラリーと写真コンテスト

旅の楽しみを倍増させる参加型イベントも充実しています。

1. デジタル駅スタンプラリー（第1弾）

スマートフォンアプリ「エキタグ」を活用し、多度津、新居浜、松山、阿波池田、高知の5駅を巡るラリーです。対象駅のスタンプを集めると、歴代の「しおかぜ」「南風」が描かれた限定のデジタルスタンプが自動付与される仕組み。全5駅をコンプリートすると、特別な「第1弾コンプリートスタンプ」が手に入ります。

四国をつなぐ“かぜ”デジタル駅スタンプラリーのスタンプデザイン（画像：JR四国）

2. Instagram写真投稿キャンペーン

特急「しおかぜ」「南風」にまつわる写真と思い出エピソードを指定のハッシュタグで投稿すると、抽選で55名に「オリジナルフォトフレーム」が当たります 。さらに、特別賞に選ばれると、特設サイトへの写真掲載に加え、「ものがたり列車」のペアチケット（食事券付）という豪華賞品が贈られます。

・実施期間：2026年4月1日（水）〜9月30日（水）

今、四国へ行くべき理由：進化する「未来の風」

鉄道ファンならずとも注目したいのが、車両の進化です。

今回のキャンペーン期間中には、四国初の特急電車として君臨してきた「8000系」の第二次リニューアル車両が本格的に稼働し、車内設備が一新されます。

さらに、環境に優しい最新の「3600系ハイブリッド式ローカル車両」もデビュー予定。インフラの更新時期と55周年が重なったこの2年間は、四国の鉄道が最もダイナミックに動く時期と言えます。

古いものと新しいものが共存する「今だけの四国」を体験できるのは、このキャンペーン期間中ならではの特権です。

四国をつなぐ“かぜ”キャンペーン の概要

読者の皆様に必要な情報をまとめました。

キャンペーン名： 四国をつなぐ“かぜ”キャンペーン 〜しおかぜ・南風55周年〜

実施期間： 2026年4月1日（水） 〜 2028年3月31日（金）

スタンプラリー対象駅： 多度津駅、新居浜駅、松山駅、阿波池田駅、高知駅

お得なきっぷ：

・「トク特しおかぜチケットレス」：2026年4月〜（e5489限定）

・「トク特南風チケットレス」：継続発売（e5489限定）

グルメ企画：「土佐久礼かつおきっぷ」など、旬の食とJRがセットになった商品を発売 ツアー情報： トロッコ列車で“かぜ”を感じるツアー商品を順次発売

四国の鉄路を駆け抜けてきた特急「しおかぜ」「南風」の55周年。歴史の重みを感じる写真コンテストから、未来を見据えた新型車両の導入まで、JR四国の情熱が詰まった2年間が始まります。デジタルの便利さと、変わらない四国の温かさを探しに、ぜひ「かぜ」に乗って四国へ出かけてみてください。特急列車の新たな旅路が楽しみですね。