元NMB48白間美瑠『SPA!』で圧巻の存在感 みうらじゅん＆リリー・フランキーが絶賛「アイドル枠のサイズ感を超えた」
元NMB48の白間美瑠が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）に登場し、進化した魅力を披露している。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
2010年にNMB48の1期生としてデビューし、21年にグループを卒業した白間。現在はバラエティ番組や各種メディアで活動の幅を広げており、24年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5』にも出演するなど、多方面で存在感を示している。
今回のグラビアでは、みうらじゅんとリリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛した、白間のスケール感と、より一層増した大人の表情が切り取られている。
1997年大阪府生まれの白間は、身長159センチ。4th写真集『MERCI』も発売中で、グラビア分野でも確かな存在感を放つ。
同号では「表紙の人＆グラビアン魂」に白間が登場するほか、「美女地図」に和泉芳怜、「このあと、どうする？」に西野夢菜、「清楚なお姉様の美脚」に阿澄音々が掲載されるなど、多彩なラインアップとなっている。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
2010年にNMB48の1期生としてデビューし、21年にグループを卒業した白間。現在はバラエティ番組や各種メディアで活動の幅を広げており、24年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5』にも出演するなど、多方面で存在感を示している。
今回のグラビアでは、みうらじゅんとリリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛した、白間のスケール感と、より一層増した大人の表情が切り取られている。
1997年大阪府生まれの白間は、身長159センチ。4th写真集『MERCI』も発売中で、グラビア分野でも確かな存在感を放つ。
同号では「表紙の人＆グラビアン魂」に白間が登場するほか、「美女地図」に和泉芳怜、「このあと、どうする？」に西野夢菜、「清楚なお姉様の美脚」に阿澄音々が掲載されるなど、多彩なラインアップとなっている。