「iモード」＆「3Gガラケー」きょうで終了→ドコモ、ガラケー“懐かし”動画に感謝の声「ありがとうございます i-mode」
NTTドコモは、きょう3月31日をもって第3世代移動通信方式（3G）の「FOMA」および携帯電話からインターネットやメールを利用できるサービス「iモード」を終了する。これにともない、3G対応のガラケーも使用できなくなる。同社の公式Xでは27日、以降「#ありがとう3G」「#ありがとうiモード」のハッシュタグを添え、かつて流行した“ガラケー”の思い出を動画で公開。ユーザーからは、懐かしむ声が多数寄せられている。
【写真あり】「持ってた！」「あの音懐かしい！」…懐かしい機種ばかり登場するドコモのガラケー“惜別”動画集
公開した動画は、「平成の音撮ってみた」というコメント共に、デコレーションされたガラケーのさまざまな“音”にフィーチャーしたもの。「どの開き方が好き？」というコメント共に、折り畳み・スライドタイプのさまざまな携帯電話の開き方を特集したもの。「ガラケーで写真撮ってみた」というコメントとともにさまざまな携帯電話のカメラ機能に注目したものなど。いずれも、平成期に、携帯電話を持っていた人にとって懐かしさを感じさせる内容になっている。
これらの投稿には「各メーカーに個性があって選ぶのが楽しかった....」「機種も懐かしい…」「この携帯使ってました！メールのメニュー画面が懐かし過ぎます」「Wオープンこそ至高」「FOMAは全てF使いだった」「この手のひらに収まるサイズ感よ」「懐かしい…ありがとうございます i-mode」「さようなら、ありがとう」など、懐かしむ声から、感謝を伝えるものまで、さまざまなコメントが集まっている。
公開した動画は、「平成の音撮ってみた」というコメント共に、デコレーションされたガラケーのさまざまな“音”にフィーチャーしたもの。「どの開き方が好き？」というコメント共に、折り畳み・スライドタイプのさまざまな携帯電話の開き方を特集したもの。「ガラケーで写真撮ってみた」というコメントとともにさまざまな携帯電話のカメラ機能に注目したものなど。いずれも、平成期に、携帯電話を持っていた人にとって懐かしさを感じさせる内容になっている。
これらの投稿には「各メーカーに個性があって選ぶのが楽しかった....」「機種も懐かしい…」「この携帯使ってました！メールのメニュー画面が懐かし過ぎます」「Wオープンこそ至高」「FOMAは全てF使いだった」「この手のひらに収まるサイズ感よ」「懐かしい…ありがとうございます i-mode」「さようなら、ありがとう」など、懐かしむ声から、感謝を伝えるものまで、さまざまなコメントが集まっている。