3月31日（火）の「相席食堂」は、２人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”を放送する。

©ABCテレビ

福岡県糟屋郡篠栗町にやってきたのはバッファロー吾郎Ａ。「千鳥を最初に拾ってくれたのがＡ先生」「師匠みたいな方」とＡの登場に千鳥は大喜び。

弘法大師ゆかりの地の篠栗町は篠栗四国八十八ヶ所霊場巡りができる町。観光案内所でほのぼのしたお遍路マップをいただくと、「スマイリーなオマイリ―ですね」など、ダジャレを連発。その後もダジャレ三昧のＡワールドを全開！「現場に行ってツッコミたい」というノブが遠隔でツッコミまくる！

©ABCテレビ

霊場の札所になっている呑山観音寺でご祈祷していただいた後は、町の食堂でお遍路ご飯を味わい、ブロンズ製としては世界一大きな涅槃像を拝みに向かう。その道中、「Ａ先生」と慕われる千鳥とのエピソードも紹介。それは千鳥が大阪で注目され始めた頃のこと。「申し訳なかった」とＡが明かす、ルミネtheよしもとでの微笑ましいエピソードとは？

©ABCテレビ

さらに、篠栗四国八十八カ所霊場の始まりといわれる滝へ。修行の場でもあり、滝行を勧められたＡは…！？

©ABCテレビ

この日は他にも、「事件です」の決めゼリフでお馴染みのリポーター、阿部祐二が宮城県名取市へ。「事件です」を連発する“事件です相席”！？ セリの畑で「これはホントに事件です」と千鳥もツッコむ事態とは！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。31日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。