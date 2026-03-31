TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）とJEONGYEON（ジョンヨン）が、アメリカのユニバーサル・スタジオを楽しむプライベートショットを公開し、話題を集めている。

【写真・動画】TWICEミナ＆ジョンヨンの仲良しユニバーサル・スタジオショット①～③【写真】TWICEミナの美肌ショット

■TWICEミナ＆ジョンヨンが仲良くユニバーサル・スタジオデート！

現在、北米ツアーでアメリカに滞在しているTWICE。ミナとジョンヨンはユニバーサル・スタジオ・フロリダを訪れたようで、それぞれのInstagramに写真と動画をアップした。

ミナはロザリオ柄デニムのシャツとパンツを合わせたヘソ出しコーデで、ジョンヨンは「NEW YORK」と書かれたTシャツとルーズなジーンズのコーディネート。まずはパークのエントランスでぴったりと寄り添い、楽しそうにポーズを決めた（1枚目）。

そして『ハリー・ポッター』に登場する「ホグワーツ特急」の前でバタービールを飲んだり（6枚目）、大きな「ジョーズ」の人喰いザメに頭を噛まれたり（11枚目）、存分にパーク内を楽しむふたり。

ジョンヨンの投稿では、パーク内を歩くふたりの動画を6枚目でアップ。ミナが両手を上げてルンルン気分のポーズを取っており、高揚感がよく伝わってくる。またバタービールを飲んで泡が白いヒゲのように残った、チャーミングな2ショットも披露した（11枚目）。

SNSでは「ユニバ大満喫のジョンミかわいーーーー」「全てが可愛すぎる！」「ワルツの合間でしっかりユニバ楽しんでて嬉しい」「妹みがあるミナちゃん最高」「るんるんミナちゃん可愛すぎ」「ジョンミでユニバアツい」「完全にジョンミのデート」「癒ししかない」「めっちゃ楽しそう」「ほんまに大事件」「ルンルンなミナちゃんの後ろ姿が可愛すぎる」と、大きな反響を呼んでいる。

なおミナとジョンヨンは、JIHYO（ジヒョ）と共にカリフォルニアの動物園を訪れる様子を、1月に公開していた。

■TWICEミナ、美肌ショットをアップ

またミナは、ブランドアンバサダーを務めるSK-IIの美白美容液とCCクリームを手にした美肌ショットも投稿している。