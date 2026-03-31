「日本戦は非常に重要だ。彼らはかなり強力」イングランドにとっても超大事！英敏腕記者が力説「集中力や重圧は過去最高レベル」
３月28日に敵地グラスゴーでスコットランド戦に１−０で勝利した日本代表は、ロンドンに移り、31日に聖地ウェンブリーでイングランド代表と相まみえる。
貴重な欧州勢、それも北中米W杯の優勝候補との対戦とあって、非常に重要な強化試合となる。もっとも、相手からしても大事なテストの場だ。
英衛星放送『Sky Sports』の敏腕記者ロブ・ドーセット氏が、イングランド代表の練習現場から次のようにレポートした。
「日本戦は非常に重要だ。彼らは依然として、かなり強力だからね。もちろん、彼らのフットボールスタイルは、イングランドが通常対戦するヨーロッパの相手とは異なる。FIFAランキングでは19位（今活動前）に位置している。
彼らはつい先日、スコットランドを破った。これはビッグテストであり、トーマス・トゥヘルがワールドカップメンバー26人を選出する前の最後の試合となる。ピッチに立つ選手たちにとって、印象を残すための最後のチャンスだ。選手たちの集中力やプレッシャーは、これまでで最高レベルに達するだろう。特に、現時点で代表入りが微妙な立場にある選手たちにとっては尚更だ」
その上で改めて「この試合は本当に重要だ」と訴えたドーセット氏は、W杯制覇に向けた指揮官の発言を巡り、こうも伝えた。
「トゥヘルは、チームの雰囲気は最高だと語った。彼は選手たちを信頼しており、イングランドがワールドカップで優勝できるかと問われ、『なぜできないんだ？』と返した。ただ実のところ、彼は日本にも優勝するチャンスがあるとも語っていた。そこにいる誰もがチャンスを持っている。だから、その言葉を鵜吞みにしない方が良いかもしれない。とはいえ、トゥヘルは相変わらず興味深く、魅力的な人物だ」
トゥヘル監督はマインツで岡崎慎司氏、ドルトムントで香川真司（現セレッソ大阪）を指導した。日本代表レジェンドを知る名将のチーム相手に、森保ジャパンはどんなパフォーマンスを見せるのか。現在の立ち位置を知る絶好の機会だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
貴重な欧州勢、それも北中米W杯の優勝候補との対戦とあって、非常に重要な強化試合となる。もっとも、相手からしても大事なテストの場だ。
英衛星放送『Sky Sports』の敏腕記者ロブ・ドーセット氏が、イングランド代表の練習現場から次のようにレポートした。
彼らはつい先日、スコットランドを破った。これはビッグテストであり、トーマス・トゥヘルがワールドカップメンバー26人を選出する前の最後の試合となる。ピッチに立つ選手たちにとって、印象を残すための最後のチャンスだ。選手たちの集中力やプレッシャーは、これまでで最高レベルに達するだろう。特に、現時点で代表入りが微妙な立場にある選手たちにとっては尚更だ」
その上で改めて「この試合は本当に重要だ」と訴えたドーセット氏は、W杯制覇に向けた指揮官の発言を巡り、こうも伝えた。
「トゥヘルは、チームの雰囲気は最高だと語った。彼は選手たちを信頼しており、イングランドがワールドカップで優勝できるかと問われ、『なぜできないんだ？』と返した。ただ実のところ、彼は日本にも優勝するチャンスがあるとも語っていた。そこにいる誰もがチャンスを持っている。だから、その言葉を鵜吞みにしない方が良いかもしれない。とはいえ、トゥヘルは相変わらず興味深く、魅力的な人物だ」
トゥヘル監督はマインツで岡崎慎司氏、ドルトムントで香川真司（現セレッソ大阪）を指導した。日本代表レジェンドを知る名将のチーム相手に、森保ジャパンはどんなパフォーマンスを見せるのか。現在の立ち位置を知る絶好の機会だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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