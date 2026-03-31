NBA公式がエムバペのコンディションに言及。なぜ？ ロッカールームで披露した妙技が話題「10日間の契約？」
フランス代表の公式アカウントが公開した１本の動画が、話題を呼んでいる。
ロッカールームの一コマ。ボールを手にしたキリアン・エムバペが、足の間をバウンドさせる“レッグスルー”から、少し遠くにあるごみ箱を狙い、“３ポイント”のようなシュートを放つ。ボールは見事にゴミ箱に収まり、エムバペは小躍りして喜ぶ。
この投稿をエムバペが自身のXで引用し、バスケットボールの絵文字と「＠NBA」を添え、「10日間の契約？」と綴る。
レ・ブルーの10番を背負う男のアピールに、NBAの公式アカウントが反応。「キリアン・エムバペは、自分の調子が絶好調だと自覚している！」と発信した。
抜群の得点力が自慢の27歳は、競技が違ってもやはりストライカーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハハハハハッ！ 小躍りして喜ぶエムバペ。バスケでも秀逸なシュート技術を披露
ロッカールームの一コマ。ボールを手にしたキリアン・エムバペが、足の間をバウンドさせる“レッグスルー”から、少し遠くにあるごみ箱を狙い、“３ポイント”のようなシュートを放つ。ボールは見事にゴミ箱に収まり、エムバペは小躍りして喜ぶ。
この投稿をエムバペが自身のXで引用し、バスケットボールの絵文字と「＠NBA」を添え、「10日間の契約？」と綴る。
レ・ブルーの10番を背負う男のアピールに、NBAの公式アカウントが反応。「キリアン・エムバペは、自分の調子が絶好調だと自覚している！」と発信した。
抜群の得点力が自慢の27歳は、競技が違ってもやはりストライカーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハハハハハッ！ 小躍りして喜ぶエムバペ。バスケでも秀逸なシュート技術を披露