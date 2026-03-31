真似したーーーい！！【スタバ】マニアが飲んでる「新作ドリンク」カスタム

【スターバックス】では、春にぴったりの新作ビバレッジを続々と発売。第1弾ではシュークリーム、第2弾ではストロベリーと、さまざまフレーバーで春を楽しめるラインナップになっています。そのなかでも今回は、シャリシャリ食感と柑橘の爽やかな飲み心地が特徴の「新作ドリンク」にぴったりなカスタムをまとめました。

シトラス果肉を加えて爽やかさアップ！

いよかん、うんしゅうみかん、甘夏などの果汁を使ったジュースベースにブラックティーをブレンドし、ハニーシトラスソースをプラスした「シトラス & ハニー ソルベ ティー」。爽やかで上品な味わいが特徴のよう。柑橘の爽やかさをさらに感じたいときには、@lovesweetsmacaronさんが紹介する「シトラス果肉追加」「パッションティー変更」のカスタムがおすすめです。

ホイップを追加して見た目も華やかに

@j.u_u.n__starbucksさんは「ホイップ追加」「エクストラホイップ」のカスタムで、見た目の華やかさをアップ。ビタミンカラーのドリンクと、真っ白なホイップクリームの組み合わせで、夏を先取りしたような気分が味わえそう。ホイップを混ぜることで、爽やかな柑橘の風味にほんのりと甘みが加わり、夏のスイーツらしさも感じられるかも。

フラペチーノ®とは少し異なる、シャリっとした食感も楽しい【スターバックス】の「新作ドリンク」。柑橘の爽やかさ、はちみつの甘み、ブラックティーの上品な香りを贅沢に楽しめる1杯を、さまざまなカスタムで楽しんでみて。

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※こちらの記事では@lovesweetsmacaron様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる