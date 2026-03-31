記事ポイント クイーンズスクエア横浜で2026年3月28日・29日に無料の春色キッズワークショップを開催日替わりで「おうち型バッグ」と「万華鏡」の2種類の工作体験を実施さくらフェスタ連携で先着300名にオリジナル「桜の物語工作ブック」をプレゼント クイーンズスクエア横浜で2026年3月28日・29日に無料の春色キッズワークショップを開催日替わりで「おうち型バッグ」と「万華鏡」の2種類の工作体験を実施さくらフェスタ連携で先着300名にオリジナル「桜の物語工作ブック」をプレゼント

クイーンズスクエア横浜にて、春休みの親子向け体験型イベント「はるいろキッズワークショップ」が2026年3月28日・29日の2日間にわたり開催されました。

「春色」をテーマにした工作プログラムが日替わりで楽しめる内容で、参加費無料・事前申込不要となっています。

みなとみらい21さくらフェスタ2026との連携キャンペーンも実施されています。

クイーンズスクエア横浜「はるいろキッズワークショップ」

イベント名：春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ開催日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 11:00〜17:00（最終受付16:30）参加費：無料申込：不要（当日受付）会場：クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F（スーパースポーツゼビオ前）アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅直結／JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分（動く歩道利用）

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会が主催する本イベントは、ものづくりを通じて季節を感じられる親子向けの体験型プログラムです。

材料がなくなり次第終了となっており、当日直接会場で受け付ける形式です。

日替わりの工作プログラム

2026年3月28日には「Myおうちバッグをつくろう！

春色デコレーションワークショップ」が実施されました。

自分だけの」おうち型バッグ」に、春らしいパーツやカラーでデコレーションし、世界にひとつだけのオリジナルバッグを制作できるプログラムです。

2026年3月29日には「くるくるのぞいてみよう！

春のきらきら万華鏡ワークショップ」が行われました。

くるくる回してのぞくと春色のきらきら世界が広がる、オリジナルの万華鏡づくりを体験できます。

さくらフェスタ連携キャンペーン

2026年3月21日から3月29日まで開催の「みなとみらい21さくらフェスタ2026」との連携キャンペーンも実施されています。

ワークショップ参加者のうち「さくらパスポート」を提示した子どもには、ノベルティ「桜の物語工作ブック」がプレゼントされます。

桜の物語工作ブックは、桜をテーマに子どもたちがものづくりと想像力を育める内容で、桜の種類や特徴の紹介も盛り込まれています。

配布は2日間合計で先着300名限定となっています。

参加費無料・事前申込不要で、親子で気軽に春色の工作体験を楽しめるイベントです。

日替わりで異なる工作プログラムが用意されており、2日間通して参加できる構成となっています。

さくらフェスタとあわせて、みなとみらいエリアで春の訪れを満喫できます。

はるいろキッズワークショップの紹介でした。

よくある質問

Q. はるいろキッズワークショップの参加費と申込方法は？

A. 参加費は無料で、事前申込も不要です。

開催時間中に会場へ直接訪れることで参加できます。

最終受付は16:30で、材料がなくなり次第終了となっています。

Q. 「桜の物語工作ブック」はどうすればもらえますか？

A. ワークショップ参加時に「さくらパスポート」を提示した子どもが対象です。2日間合計で先着300名限定のノベルティとなっています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春休みに親子で楽しめる工作体験！クイーンズスクエア横浜「はるいろキッズワークショップ」 appeared first on Dtimes.