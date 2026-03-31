いちごスイーツ専門店とのコラボキタァァァ♡【ローソン】の「新商品」が激アツ！！！

【ローソン】から、いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「新商品」が登場！ 華やかで豪華なスイーツは、ちょっとした特別感を満喫したいティータイムにぴったり。3週連続で異なるいちごスイーツがお目見えします。今回は3月17日発売の、タルトとケーキをご紹介。

ボリューム感のある「いちごのフロマージュタルト」

天面にいちごをトッピングしたタルト。丸いドーム状のボリューム感がある豪華な仕上がりです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ふわっと軽い口どけ」だそう。ほんのりと感じるタルトの香ばしさも楽しめそうです。

中にはいちごジャムを忍ばせた一品

「いちごのフロマージュタルト」の中身にも注目。いちごのベイクドチーズ・チーズホイップ・いちごクリームが重なっているうえ、いちごジャムが注入されており、甘酸っぱさがアクセントになりそうです。自分へのご褒美にもぴったりな一品を、ぜひティータイムのお供に選んでみて。

クリーム好きにはたまらない！「いちごケーキ」

レポーターHaruさんが「ケーキにたっぷり絞られたマスカルポーネクリームが眼福」と語るこちらのケーキ。クリーム好きの心をくすぐる一品は、口当たりの柔らかさに癒されそうです。マスカルポーネクリームのリッチでコクのある味わいが、優雅な気分に浸らせてくれるかも。

本格派感もポイント！

「いちごケーキ」は、公式サイトによると「しっとりとしたスポンジ」・「甘酸っぱいいちごカスタード」・いちごジュレ・「まろやかなマスカルポーネクリーム」が層になった豪華な仕上がり。断面からも分かるたっぷりのクリームも魅力で、軽やかな食感を楽しめそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino