移動車両で補聴器測定！補聴器フォーラム東海ほか3社「ほちょうきカー」

記事ポイント トヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両で、山間部や離島でも補聴器の効果測定が可能言語聴覚士や認定補聴器技能者が訪問し、遠隔診療と組み合わせた正確な補聴器フィッティングを提供2026年度より東海・首都圏で実証実験を開始し、難聴による認知症リスク低減を目指す トヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両で、山間部や離島でも補聴器の効果測定が可能言語聴覚士や認定補聴器技能者が訪問し、遠隔診療と組み合わせた正確な補聴器フィッティングを提供2026年度より東海・首都圏で実証実験を開始し、難聴による認知症リスク低減を目指す

補聴器フォーラム東海・MONET Technologies・損保ジャパン・ATグループの4者は、補聴器の効果測定が可能な移動車両「ほちょうきカー」を共同で開発しています。

介護施設や患者の自宅付近へ車両が訪問し、遠隔診療も組み合わせた補聴器フィッティングを受けられる体制を構築します。

2026年度から東海地区と首都圏で実証実験を開始し、難聴による認知症リスクの低減を目指します。

補聴器フォーラム東海ほか3社「ほちょうきカー」

開発4者: 補聴器フォーラム東海、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループベース車両: トヨタ「ハイエース」実証実験開始: 2026年度（東海地区・首都圏）

「ほちょうきカー」は、トヨタ自動車の「ハイエース」をベースに設計された車両です。

高度な防音・音響設計によって、補聴器の効果測定に必要な音の反響を抑えた環境を車内に備えています。

車両が走行できる場所であれば、山間部・離島の医療施設・介護施設や患者の自宅付近など、さまざまなエリアへ出向けます。

高齢者の難聴は、周囲の音情報が制限されることで交通事故のリスクが高まります。

Lancet認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会の2024年レポートでは、難聴が最大の修正可能なリスク要因と評価されており、補聴器の使用は認知機能維持に有効であることが分かっています。

一方、補聴器を満足して活用するには適切なフィッティングが必要ですが、音場検査環境を備える耳鼻咽喉科クリニックや補聴器販売店は全国的に充実しているとは言えない状況です。

「ほちょうきカー」では、言語聴覚士や認定補聴器技能者が車両で介護施設や患者の自宅付近を訪問し、正確な聴力測定・補聴器の効果測定・適切なフィッティングを車内で受けられます。

また、医療機関の医師とオンラインで接続した遠隔診療も行えます。

サービスの実用化に向け、2026年度より東海地区および首都圏の医療機関・認定補聴器販売店・SOMPOケアなどと連携した実証実験を開始する予定です。

補聴器医療相談会などのイベント開催も検討されています。

「ほちょうきカー」は、これまで医療施設へのアクセスが難しかった地域の難聴者でも、自宅近くで正確な補聴器フィッティングを受けられます。

遠隔診療との組み合わせにより、専門医の判断を車両内から得られる体制が整っています。

難聴の早期対応と適切なフィッティングが、認知症リスクの低減にも直結する仕組みです。

「ほちょうきカー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ほちょうきカー」とはどのような車両ですか？

A. トヨタの「ハイエース」をベースに防音・音響設計を施した移動車両で、言語聴覚士や認定補聴器技能者が訪問して車内で正確な聴力測定・補聴器の効果測定・適切なフィッティングを行えます。

Q. 実証実験はいつ・どこで実施されますか？

A. 2026年度より、東海地区および首都圏の医療機関・認定補聴器販売店・SOMPOケアなどと連携した実証実験を開始する予定です。

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