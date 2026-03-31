「理想の女優は香里奈？」ネクストブレイク女優・和内璃乃、『週プレ』で魅せた若艶な色気

和内璃乃が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。

和内璃乃 ©鈴木 親／集英社

【プロフィール】

和内璃乃（わうち・りの）

2003年2月21日生まれ 神奈川県出身 身長162cm

趣味＝読書、古書店巡り、美術館巡り、陶芸

10歳よりモデルとして芸能活動をスタート。その後は女優として活躍の幅を広げ、テレビ朝日ドラマプレミアム『黄金の刻～服部金太郎物語～』、Netflix『恋愛バトルロワイヤル』など話題作への出演も果たした。

公式X【@rnwuc_】

公式Instagram【@rino.wauchi】

公式TikTok【@rinowauchi】

今号の『週プレ』は、進化しつづけるスーパーボディ・本郷柚巴の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ネクストブレイク女優・和内璃乃の目をひく端正なルックス、グラビアレジェンド・天木じゅんから衝撃の発表が！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】和内璃乃写真集「新しい感覚」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月30日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】和内璃乃写真集「新しい感覚」©鈴木 親／集英社

＜特集情報＞

高市首相が怯えるトランプ「忠誠心テスト」追試の中身、祝開幕!! 2026プロ野球・新外国人43名全員ガチ査定！ サッカー日本代表森保一監督と堂安律のWインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』15号は3月30日に発売！