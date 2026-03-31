元中日・山本昌氏「ローンの組み方を知らない」スタジオ驚きの金銭感覚 「家は何個か買いましたけど…」家も車もすべて現金購入
プロ野球の中日ドラゴンズで活躍した山本昌氏（山本昌広、60）が28日放送のフジテレビ系『ジャンクSPORTS』（毎週土曜 後5：00）に出演。スタジオも驚がくの金銭感覚を明かした。
【動画】今シーズン“注目選手”の名前も！番組スタッフのインタビューに答える山本昌氏
この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、山本氏のほか、片岡篤史氏、今成亮太氏（阪神）、佐々岡真司氏、西山秀二氏（広島）、英智氏（蔵本英智、中日）らが出演。プロ野球選手の憧れである、年俸1億円の壁を超えた人と超えられなかった人が集まり、景気のいい話から、厳しい“お財布事情”までを語り尽くした。
18年連続の年俸1億円超え、最高年俸は2億4000万円、50歳まで現役というレジェント左腕である山本氏が、「夢の1億円プレーヤーになった時、真っ先に取った行動」として明かしたのが「夢のフェラーリをキャッシュで購入」。約5年前から「1億円プレーヤーになったらフェラーリ買ってやる！」と虎視眈々と狙っていたといい、「（1億円を）超えた日に注文」と明かした山本氏に、スタジオからも驚きの声が飛んでいた。MCの浜田雅功より値段を聞かれると、「8桁の真ん中より下くらい…」とぶっちゃけた。
さらには「僕、ローン組んだことないんですよ。ローンの組み方を知らない」と驚きの発言。浜田から「普通家買う時は、ローンとかいろいろ考えるじゃないですか」と投げかけられると、「家は何個か買いましたけど全部キャッシュで…」と告白し、スタジオはさらに驚きに包まれた。続けて「1億円プレーヤーになってから、新幹線とか在来線も含めてグリーン車以外乗ったことがない」とも語り、浜田から「飛行機はまあ当然？」と質問されると、「ファーストクラスはもったいないってことで、ビジネスにしてます」「ファーストクラスまではいらないじゃないですか、ビジネスで十分。寝れるし」と説明。
これらのやり取りにMCの佐久間みなみアナウンサーは「全然共感できない話です」と冷ややかにツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていた。
また、ラジコンが趣味ということでも有名な山本氏だが、浜田から今までラジコンに使った金額を聞かれると、「3000万円は使ってる」と回答。後ろで聞いていた今成氏は「僕らの給料（年俸）じゃないですか！」と嘆き、笑いを誘っていた。
【動画】今シーズン“注目選手”の名前も！番組スタッフのインタビューに答える山本昌氏
この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、山本氏のほか、片岡篤史氏、今成亮太氏（阪神）、佐々岡真司氏、西山秀二氏（広島）、英智氏（蔵本英智、中日）らが出演。プロ野球選手の憧れである、年俸1億円の壁を超えた人と超えられなかった人が集まり、景気のいい話から、厳しい“お財布事情”までを語り尽くした。
さらには「僕、ローン組んだことないんですよ。ローンの組み方を知らない」と驚きの発言。浜田から「普通家買う時は、ローンとかいろいろ考えるじゃないですか」と投げかけられると、「家は何個か買いましたけど全部キャッシュで…」と告白し、スタジオはさらに驚きに包まれた。続けて「1億円プレーヤーになってから、新幹線とか在来線も含めてグリーン車以外乗ったことがない」とも語り、浜田から「飛行機はまあ当然？」と質問されると、「ファーストクラスはもったいないってことで、ビジネスにしてます」「ファーストクラスまではいらないじゃないですか、ビジネスで十分。寝れるし」と説明。
これらのやり取りにMCの佐久間みなみアナウンサーは「全然共感できない話です」と冷ややかにツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていた。
また、ラジコンが趣味ということでも有名な山本氏だが、浜田から今までラジコンに使った金額を聞かれると、「3000万円は使ってる」と回答。後ろで聞いていた今成氏は「僕らの給料（年俸）じゃないですか！」と嘆き、笑いを誘っていた。