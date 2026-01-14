ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Î»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·óµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬14Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÊÝ»ý¼Ô¤Î¶âÌÀµ±»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë°ä´¸¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ê¡²¬¤Ïº£·î5Æü¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶â»á¤È¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò4ÆüÉÕ¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤¯14Æü¡¢Ê¡²¬