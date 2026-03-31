３１日の決勝を前に、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が３０日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整した。智弁学園は阪神・村上を擁して初優勝した２０１６年以来１０年ぶりの決勝。小坂将商監督（４８）は同校ＯＢで教え子のブルージェイズ・岡本のメジャー１号を喜び、改めて優勝を宣言した。大阪桐蔭は勝てば歴代最多に並ぶ５度目の優勝、春夏通算では１０度目の甲子園大会制覇となる。川本晴大投手（２年）は選抜大会決勝では同校初となる完封勝利へ意気込んだ。

１０年ぶりに挑む頂上決戦を前に、小坂監督は静かに闘志を燃やした。春夏通じ、大阪桐蔭との決勝は初めて。「全てのことにおいて隙がない」と相手の印象を語った。智弁学園も直近３試合連続で逆転勝ちするなど強さを見せてきた。「決勝と思わず、５番目の相手が大阪桐蔭という気持ちで」と平常心で臨む。

ここまでチームを引っ張ってきたのがエースの杉本真滉投手（３年）だ。全４試合に登板し、１完封を含む３完投。指揮官は「普段通り自分らしさを出してやってほしい」と最後のマウンドも左腕に託す意向を示した。

高校野球特別規則で投球数は１週間５００球以内と決められている。計３６９球を投げた杉本に残された球数は１３１球。ただ３１日は雨予報となっており、１日順延となれば、２５日の神村学園戦の１４３球が除外される。この日はキャッチボールで軽めの調整をした左腕。「球数も返ってくるので」と雨乞いしたい気持ちはありつつも、「（３１日に）できるように調整している」と頼もしく話した。

この日、チームにとってうれしい出来事もあった。同校ＯＢのブルージェイズ・岡本がメジャー１号を記録。小坂監督は教え子の活躍に「素晴らしい」と喜び、「岡本は岡本で頑張っている。自分らは優勝を目指して頑張りたい」と意気込んだ。“近畿対決”を制し、海の向こうにも吉報を届ける。