女優の満島ひかり（４０）が３０日、再婚と妊娠を発表した。お相手はモデルの浅野啓介（３２）。８歳年下の浅野にとっては頼れる存在となる。フリーでバリバリ活動し、週刊誌にも堂々とやり合う満島の姿にメロメロ。満島自身も再婚は好循環を生みそうだ。

満島と浅野はこの日、それぞれのＳＮＳを通じて「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。続けて「そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と伝えた上で「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

沖縄県出身の満島は、７人組ユニット「Ｆｏｌｄｅｒ」メンバーとしてデビューすると、２０００年に５人組ユニット「Ｆｏｌｄｅｒ５」に改変しヒットした。０２年に同ユニット活動休止後、女優に転身。映画「愛のむきだし」やドラマ「モテキ」など数々の有名作品に出演。２０１０年に映画監督の石井裕也氏と結婚したが、１６年に離婚。１８年には所属事務所から独立。現在はフリーで活動しているが、ユニット時代の元マネジャーとも業務提携を結んで一緒に活動しているという。

一方、再婚相手となった浅野は北海道札幌市出身。現在はニューヨークや日本を拠点に、モデルだけでなく写真家としても活動している。

交際期間等は不明だが、浅野は満島の人気女優らしからぬ姿に大いにひかれているという。

「独立した当初はフリーの大変さを痛感し、苦労を経験。それでも元マネジャーとともに、営業しつつ映画やドラマなどへの出演を重ねてきた。週刊誌などで報じられることもあったが、満島さんは自ら電話をかけるなど対応している。女優として変な表情や姿を撮られることがあった際は、今後の仕事に影響があると真摯に伝えていた。芸能界の先輩としても、頼りになる姿に年下の浅野さんも好意を持ったとか」（芸能プロ関係者）

主演した２４年公開の映画「ラストマイル」は大ヒット。フリー後も人気女優として健在ぶりを見せつけているが、４０代での再婚、妊娠、出産――。さらなる進化を遂げる満島の姿に注目だ。