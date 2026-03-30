Rayスタイリスト激推し！秋から春まで活躍する【優秀ジャケット】をご紹介！
着回し抜群なコーデを組むためのテクニックが知りたい...！そこで今回は、Rayスタイリストに聞いた「ジャケット」を3つご紹介します。現役スタイリストさんが語る、リアルな推しコメントとともにお届けします…！今年の春コーデの参考にしてみてくださいね。
着回し基本の【き】
絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡
まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！
Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！
稲葉有理奈さん
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
秋から春まで重宝する【Gジャン＆ジャケット】
「Gジャンって超使える！ 羽織りもいけるし、上にアウターをあわせても、シャツみたいにも使えるし……冬も春も秋も！」（城田さん）
「羽織りは重宝するけど、ジャケットとGジャンは使いやすいし、1枚あればいつまでも使えるよね♡」（仲田さん）
Item 【GRL】デニムジャケット
そでまくり風のデザインで抜け感を。
Item 【JOSE MOON】ジャケット
1枚あれば一生頼れる♡
Item 【Gap】デニムジャケット
クセのないベーシックさが着回し力高め。
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海