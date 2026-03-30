Rayスタイリスト激推し！秋から春まで活躍する【優秀ジャケット】をご紹介！

着回し抜群なコーデを組むためのテクニックが知りたい...！そこで今回は、Rayスタイリストに聞いた「ジャケット」を3つご紹介します。現役スタイリストさんが語る、リアルな推しコメントとともにお届けします…！今年の春コーデの参考にしてみてくださいね。

着回し基本の【き】

絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡

まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！

Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！

稲葉有理奈さん

Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん

大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん

長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん

可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん

Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。