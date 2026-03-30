ロケッツのアルペレン・シェングンがハーデンに次いで球団史上2人目の快記録

3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、敵地スムージーキング・センターでニューオーリンズ・ペリカンズを134－102で下し、2連勝とした。

この日のロケッツは、アルペレン・シェングンが5本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの36得点に13リバウンド7アシスト3スティール3ブロックの大活躍。さらにケビン・デュラントが20得点4リバウンド6アシスト、ジャバリ・スミスJr.が20得点4リバウンド3アシスト2ブロック、タリ・イーソンが15得点8リバウンド、アメン・トンプソンが14得点8リバウンド5アシスト3スティール、クリント・カペラが14リバウンド2ブロックで続いた。

キャリア5年目のシェングンは、レギュラーシーズンの1試合で35得点、10リバウンド、5アシストに3ポイント5本成功を複数回で達成。ジェームズ・ハーデン（現クリーブランド・キャバリアーズ）に次いで、フランチャイズ史上2人目の選手となった。

2シーズン連続のプレーオフ進出を狙うロケッツは、30日を終えてウェスタン・カンファレンス6位の45勝29敗。ウェスト7位でプレーイン・トーナメント圏内にいるフェニックス・サンズ（41勝33敗）とのゲーム差を4.0へ広げている。

【動画】シェングンのペリカンズ戦ハイライト





