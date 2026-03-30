『とっとこハム太郎』公式ショップ誕生へ！ 「絶対に行くのだ！」「嬉しい悲鳴」「懐かしすぎて泣く」とファン歓喜
2000年代に放送されたテレビアニメ『とっとこハム太郎』の公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」が、4月23日（木）から、東京・渋谷区にある“PDスペース”2階にオープンすることが発表された。
【写真】記念グッズ第1弾は“さくら”がテーマ！ 購入者特典のステッカー＆ポストカード
■オープン記念グッズ第1弾公開
今回登場する「とっとこハムタウンショップ」は、ちいさなハムスターたちが暮らす、やさしい風が通り抜ける町にある、住人たちの“ちょっとしたしあわせ”を集めて届ける不思議なお店をコンセプトにしたグッズショップ。
公式サイトによると、オープン記念グッズ第1弾として、さくらデザインのアイテムが用意され、「プロフィールカード（全15種ランダム）」、「アクリルスタンド」、「キャンディ入り巾着」など8アイテムが公開されている。
さらに、期間中購入者特典として税込2000円以上買い物をした利用者にダイカットステッカー（全15種）をランダムで1枚配布するほか、税込5000円以上購入した人には、ポストカードが1枚プレゼントされる。
入店案内などについては、後日公式ホームページやSNSで発表予定。
「とっとこハムタウンショップ」のオープン決定に、SNSでは「絶対に行くのだ！」「嬉しい悲鳴」「激アツ」「懐かしすぎて泣く」と喜ぶファンのコメントが見られた。
引用：「とっとこハムタウンショップ」公式SNS（@ttk86shop）
【写真】記念グッズ第1弾は“さくら”がテーマ！ 購入者特典のステッカー＆ポストカード
■オープン記念グッズ第1弾公開
今回登場する「とっとこハムタウンショップ」は、ちいさなハムスターたちが暮らす、やさしい風が通り抜ける町にある、住人たちの“ちょっとしたしあわせ”を集めて届ける不思議なお店をコンセプトにしたグッズショップ。
さらに、期間中購入者特典として税込2000円以上買い物をした利用者にダイカットステッカー（全15種）をランダムで1枚配布するほか、税込5000円以上購入した人には、ポストカードが1枚プレゼントされる。
入店案内などについては、後日公式ホームページやSNSで発表予定。
「とっとこハムタウンショップ」のオープン決定に、SNSでは「絶対に行くのだ！」「嬉しい悲鳴」「激アツ」「懐かしすぎて泣く」と喜ぶファンのコメントが見られた。
引用：「とっとこハムタウンショップ」公式SNS（@ttk86shop）