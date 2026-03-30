Snow Manの公式TikTokが更新され、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介による「BANG!!」のダンス動画が公開された。

【動画＆写真】渡辺翔太＆宮舘涼太＆佐久間大介「BANG!!」ダンス動画／“江戸川出身トリオ”初冠番組のオフショット＆コメント動画

■宮舘涼太のドアップでスタート、ラストは渡辺翔太＆佐久間大介の自然なやり取りも

動画は、宮舘のドアップからスタート。サングラス姿でカメラに迫るようなカットのあと、画面が引くと宮舘がセンターに立ち、佐久間大介、渡辺翔太と3人で息の合ったダンスを披露した。

途中では、渡辺が少し前に出ておどけるような場面も。宮舘と佐久間が踊り続けるなか、渡辺は茶目っ気のある動きを見せたあと、再びダンスに加わり、3人で軽快なパフォーマンスを見せた。

ラストでは、佐久間が渡辺のもとへ駆け寄って肩を掴む一幕も。その様子を見た宮舘が自然な笑顔を見せており、クールなダンスシーンだけでなく、メンバー同士の自然な空気感も感じられる動画となっている。

ファンからは「江戸川トリオ最高」「舘様センター嬉しい」「チャラいしょっぴー好き」「サングラスのゆり組ビジュ良すぎ」「舘様のドアップにハート撃ち抜かれた」「さっくん三つ編みかわいい」といった声が寄せられている。

■3人の初冠番組が放送！

なお3人が出演する『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』（TBS系）が、4月3日に放送される。

この番組は、東京の下町・江戸川区出身のSnow Man・佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の3人による初の冠番組。

“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切なしの“気取らないトーク”をして仲を深めていく。

■同番組のオフショット＆コメント動画

Snow Man

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