畑芽育、新音楽番組『夜の音』MC「まだ信じられない」 菊池風磨に“お願い”も【コメント全文】
日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）が、4月7日から放送される。それに先立って、菊池風磨（timelesz）とともにMCを務める畑芽育がインタビューに応じた。
【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。
畑は、初MCに挑む心境や、番組への思いを語った。
【コメント全文】
――今回、番組MCに決まった時の心境を教えてください。
驚きました。普段はお芝居やバラエティーに出させていただく機会はありましたが、まさかレギュラーでMCを任せていただけるとは思っていなかったので、すごく驚きました。音楽がすごく好きなので、うれしさも大きかったですし、音楽により一層近くなれることにワクワクしています！
任せていただいたからには、アーティストの皆さんにとっても良い時間になるようにしたいですし、番組をご覧になる皆さんにも楽しんでもらえるものにしたいです。まだ信じられないような出来事でもあるので、新鮮な気持ちで楽しみながら、アーティストの皆さんの魅力や番組の良さをしっかり伝えていけたらいいなと思っています。
――菊池風磨さんと一緒にMCを務める中で、どんなコンビになれたらいいなと思っていますか。
私は、音楽好きではありますが、自分自身がアーティストとして活動しているわけではないので、菊池さんのように実際に活動されているからこそできる質問や、アーティスト同士で分かり合える部分はたくさんあると思います。菊池さんとアーティストの皆さんの会話からヒントをもらいながら、その想いや考えを引き出していけたらいいなと思っています。
私自身は視聴者に近い立場として素直に切り込んでいけたらと思っていますし、いいコンビネーションでお話しできたらうれしいです。もし緊張してしまったら、笑いでほぐしていただけたらうれしいです（笑）。
――ご自身が惹かれる音楽の魅力とは。
歌詞やメロディーから情景が浮かぶ瞬間がすごく好きです。私は結構妄想しがちなので、音楽から世界が広がる感じというか、想像力が働く瞬間がすごくワクワクします。アーティストの方の人生や想いが見えるような楽曲にも惹かれますし、そういう瞬間に触れると、自然と興味が湧いてきます。最近だと、HANAさんなどオーディションを経て活動されているアーティストの方々のように、一人ひとりの背景や想いが歌詞に表れていると、すごく胸が熱くなります。
――音楽の楽しみ方は。
音楽に心が揺さぶられる瞬間ってすごく多いと思うんです。ライブでワクワクしたり、1人で聴いてしっぽりしたり、そういう感情の動きが、全部お芝居につながっていく感覚があります。
普段音楽を聴くときも、「この曲がこのシーンで流れたら素敵だな」と想像したり、感情の火種のようなものをもらったりしているので、切ない曲、高揚する曲など、分類わけして聴くことで、お芝居にもつなげられたら良いなと考えながら楽しんでいます。
――番組の魅力と意気込みを教えてください。
火曜の深夜、週の折り返しを前に少し疲れてしまうタイミングでもあると思います。そんな時間に、寝る前に音楽で癒やされる時間があるとすごく素敵だなと思いますし、その中でアーティストの皆さんを深く掘り下げてお届けできるのは、とてもいい時間だなと感じます。ファンの方はもちろん、まだそのアーティストや楽曲に触れたことがない方にも、この番組をきっかけに興味を持ってもらえるような時間にできたらいいなと思います。
【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。
【コメント全文】
――今回、番組MCに決まった時の心境を教えてください。
驚きました。普段はお芝居やバラエティーに出させていただく機会はありましたが、まさかレギュラーでMCを任せていただけるとは思っていなかったので、すごく驚きました。音楽がすごく好きなので、うれしさも大きかったですし、音楽により一層近くなれることにワクワクしています！
任せていただいたからには、アーティストの皆さんにとっても良い時間になるようにしたいですし、番組をご覧になる皆さんにも楽しんでもらえるものにしたいです。まだ信じられないような出来事でもあるので、新鮮な気持ちで楽しみながら、アーティストの皆さんの魅力や番組の良さをしっかり伝えていけたらいいなと思っています。
――菊池風磨さんと一緒にMCを務める中で、どんなコンビになれたらいいなと思っていますか。
私は、音楽好きではありますが、自分自身がアーティストとして活動しているわけではないので、菊池さんのように実際に活動されているからこそできる質問や、アーティスト同士で分かり合える部分はたくさんあると思います。菊池さんとアーティストの皆さんの会話からヒントをもらいながら、その想いや考えを引き出していけたらいいなと思っています。
私自身は視聴者に近い立場として素直に切り込んでいけたらと思っていますし、いいコンビネーションでお話しできたらうれしいです。もし緊張してしまったら、笑いでほぐしていただけたらうれしいです（笑）。
――ご自身が惹かれる音楽の魅力とは。
歌詞やメロディーから情景が浮かぶ瞬間がすごく好きです。私は結構妄想しがちなので、音楽から世界が広がる感じというか、想像力が働く瞬間がすごくワクワクします。アーティストの方の人生や想いが見えるような楽曲にも惹かれますし、そういう瞬間に触れると、自然と興味が湧いてきます。最近だと、HANAさんなどオーディションを経て活動されているアーティストの方々のように、一人ひとりの背景や想いが歌詞に表れていると、すごく胸が熱くなります。
――音楽の楽しみ方は。
音楽に心が揺さぶられる瞬間ってすごく多いと思うんです。ライブでワクワクしたり、1人で聴いてしっぽりしたり、そういう感情の動きが、全部お芝居につながっていく感覚があります。
普段音楽を聴くときも、「この曲がこのシーンで流れたら素敵だな」と想像したり、感情の火種のようなものをもらったりしているので、切ない曲、高揚する曲など、分類わけして聴くことで、お芝居にもつなげられたら良いなと考えながら楽しんでいます。
――番組の魅力と意気込みを教えてください。
火曜の深夜、週の折り返しを前に少し疲れてしまうタイミングでもあると思います。そんな時間に、寝る前に音楽で癒やされる時間があるとすごく素敵だなと思いますし、その中でアーティストの皆さんを深く掘り下げてお届けできるのは、とてもいい時間だなと感じます。ファンの方はもちろん、まだそのアーティストや楽曲に触れたことがない方にも、この番組をきっかけに興味を持ってもらえるような時間にできたらいいなと思います。