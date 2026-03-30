球団史上4人目の12戦連続30得点超えも、ルカ・ドンチッチが次戦で出場停止処分

ロサンゼルス・レイカーズは、3月28日（現地時間27日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナでブルックリン・ネッツを116－99で下し、2連勝とした。

ルカ・ドンチッチは5本の3ポイントシュートを決め切り、ゲームハイの41得点に8リバウンド3アシスト3スティールと爆発。レイカーズ在籍2年目のガードは、今月7日のインディアナ・ペイサーズ戦から、12試合連続で30得点以上をマーク。

球団創設78シーズン目のレイカーズは、通算17回の優勝回数を誇る名門。そのチームで12試合連続30得点超えを飾ったのは、コービー・ブライアント、エルジン・ベイラー、ジェリー・ウェストとドンチッチのみと、27歳のオールスターガードはエリートクラブの仲間入りを果たしている。

今シーズン、リーグベストの平均33.7得点に7.8リバウンド8.2アシスト1.6スティールを誇るドンチッチだが、ネッツ戦の第3クォーター残り5分12秒にテクニカルファウルを宣告されていた。

これで今シーズンのテクニカルファウルが16回目に達したため、ドンチッチは31日のワシントン・ウィザーズ戦で出場停止処分（無給）となる。22日のオーランド・マジック戦で16回目のテクニカルファウルをコールされていたものの、この時はリーグから取り消しになっていた。

30日を終えた時点で、レイカーズはウェスタン・カンファレンス3位の48勝26敗。ウィザーズ戦ではオースティン・リーブスとレブロン・ジェームズを中心に戦っていくこととなる。

【動画】ネッツ戦で41得点を奪ったドンチッチ





