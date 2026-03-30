「グランドニッコー東京 台場」の2階にある、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe（ザ ロビー カフェ）」では、季節らしさを生かしたアフタヌーンティーを提供しています。2026年3・4月は、高級品種であるジューシーな“マスクメロン”が主役のぜいたくなアフタヌーンティーです。

上段にはひんやりとしたゼリーなどを重ねた3層仕立ての「メロンヴェリーヌ」、甘さ控えめのクリームがメロンのさわやかさを引き立てる「メロンロール」、マスクメロンならではの網目模様をあしらった「メロンムース」など、みずみずしい果実感を生かした、軽やかな味わいのスイーツが並びます。

中段は、軽やかな食感の「メロンクランチ」、なめらかな口当たりの「メロン羊羹」、濃厚な味わいが魅力の「メロンマカロン」、香ばしく焼き上げたタルトに2種類のメロンをあしらった「メロンタルト」、メロンのバタークリームとメロンゼリーを層にした「メロンガトー」といった、多彩なスイーツが揃っています。果実の魅力を余すところなく、和洋さまざまなスイーツで表現。

下段には、マスクメロンのさわやかな甘みを取り入れたセイボリーを展開。春らしくアレンジを加えた「生ハムと桜ブレッドのカナッペ」、メロン風味のスコーンなど、アフタヌーンティー全体にアクセントを添える品々が揃います。

MENU

【デザート・ケーキメニュー】

・上段

メロンヴェリーヌ／メロンロール／メロンムース

・中段

メロンクランチ／メロン羊羹／メロンマカロン／メロンタルト／メロンガトー

・下段

オマール海老のコンソメ 白ワインクリーム 海老とメロンのアンサンブル／浅利のライスコロッケ ローズマリーの香り／メロン風味のスコーン クロテッドクリーム＆メロンジャム／生ハムと桜ブレッドのカナッペ

【ドリンク】※時間内おかわり自由

紅茶／ハーブティー／コーヒー



■グランドニッコー東京 台場「マスクメロンアフタヌーンティーセット 〜至福のひととき〜」

住所：東京都港区台場2-6-1

場所：The Lobby Cafe（「グランドニッコー東京 台場」2F）

TEL：03-5500-4550（レストラン総合案内10〜18時）

期間：開催中〜2026年4月30日（木）

時間：13〜17時（16時30分LO）※2時間制

料金：7000円（税・サービス料込）



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Text：中川葉月

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