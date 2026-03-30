68年前、東京・墨田区の病院で生まれた直後の男性が別の新生児と取り違えられた問題で、生みの親の調査を進めていた東京都はさきほど、「現時点で取り違えの相手を特定できていない」とする報告書を男性に手渡しました。

江蔵智さん（67）は1958年4月、東京・墨田区の都立病院（現在は閉院）で生まれた直後、病院のミスで他の新生児と取り違えられました。

江蔵さんは東京都に対して、生みの親を捜すよう求める訴えを起こし、東京地裁は去年4月、都側に調査を命じる判決を言い渡しました。

この判決を受けて都は、墨田区から提供を受けた戸籍情報をもとに、江蔵さんと同じ月に出生届が出された人のうち、対象者を38人とその両親あわせて52名に絞り込んで調査を行ってきましたが、「現時点で取り違えの相手を特定できていない」とする報告書をまとめ、きょう、江蔵さんに手渡しました。

都の担当者は、「引き続き、調査対象者からの回答に応じた個別の対応を続けていくが、現状さらなる働きかけは難しい」としました。