◆ベテラン投資家が教える、会社員でもプロに勝てる“最強の選択肢”

投資歴70年 資産25億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産25億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

会社員でも勝てる？「スイングトレード」という最強の選択肢

➊張り付けないなら「時間軸」をずらせばいい

投資といえば、モニターを何枚も並べて、秒単位で売買を繰り返す「デイトレード」をイメージする人が多いかもしれません。物語の中でも、「僕」はシゲルさんの手帳を見ながらこう尋ねます。

「シゲルさんは買った株をその日のうちに全部売っちゃうんですか？ あ、でも手帳を見ると昨日買った株もあれば、一昨日買った株もありますね」

「株価次第やな。30分で売るときもあるし、1日、2日、あるいは数週間持つこともある。全部その日のうちに売る、ってのが理想やけど、現実は臨機応変や」

シゲルさんのようなベテランでも、必ずしもその日のうちに決済するわけではありません。しかし、「僕」は不安を口にします。

「僕は仕事があるんで、そんなに画面に張りついてられないんですよね……」

これに対するシゲルさんの答えこそ、多くの個人投資家が目指すべき道です。

「そらそやろ。1日で株を売買するのは“デイトレード”いうけど、本業しながらデイトレするのは、なかなか難しいかもしれんね。でも、時間軸を少し伸ばして数日間から数週間くらい持ってる“スイングトレード”にすれば、サラリーマンでも十分できるんやないか？」

【投資家への学び】

日中の値動き（ノイズ）に翻弄されるのではなく、数日から数週間の大きな波（トレンド）に乗る「スイングトレード」。これなら、仕事が終わったあとに株価チャートを分析し、翌日の注文を出しておくだけで十分対応できます。画面に張り付く必要がないため、本業に支障をきたさず、メンタルも安定しやすいのが最大のメリットです。

❷「平日休み」は投資家のゴールデンタイム

さらにシゲルさんは、シフト制の仕事などで「平日に休みがある」人に向けて、非常に重要なアドバイスをしています。

「君、平日休みあるんやろ？ それはかなりのアドバンテージやで。平日まったく自由がきかん人より、ずっとええ」

多くの会社員は、平日の9時から15時（株式市場が開いている時間）に仕事をしています。そのため、リアルタイムの株価を見ることができません。しかし、もしあなたが平日休みや、時差出勤で朝の30分だけ市場を見られる環境にあるなら、それはプロに匹敵する「武器」になります。

【投資家への学び】

市場が動いている瞬間に立ち会えるということは、「急なニュースに即座に対応できる」「市場の雰囲気を肌で感じられる」という大きな特権です。「みんなが働いている時間に株価チャートを見られる」ことは、それだけで他の個人投資家に対する優位性（アドバンテージ）になります。自分のライフスタイルを「弱点」ではなく「強み」と捉え直してみましょう。

自分の生活に合ったスタイルを探そう

●デイトレード：1日で完結。画面に張り付く必要がある。（専業向き）

●スイングトレード：数日〜数週間。夜の分析でOK。（会社員向き）

無理をしてデイトレードを真似る必要はありません。シゲルさんが言うように、自分に合った時間軸（スイング）で、自分の環境（平日休みなど）を活かすこと。それが、長く相場の世界で生き残るための秘訣です。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。