“タブレット端末は品位に欠けるため国会への持ち込み禁止”というルールがSNS上で物議を醸している。

【写真】国会中に堂々“居眠り”も品位がある？首相経験者ら大物議員たち

国会改革のテーマの一つとして注目を集めているデジタル機器の使用解禁。国会のデジタル化を目指す検討会では、文書のペーパーレス化、本会議場でのタブレット端末やスマートフォンの使用解禁などが検討されているが、“品位”などを理由に認められていない。そのため、国会での配布書類はいまだに、紙に印刷された文書が用いられているのが実情だ。

「国会での配布書類のペーパーレス化自体は、平成29年頃から提唱され続けています。しかし、慣例にこだわる各党の主張もあり、目立った進捗はありません。

一方、ペーパーレス化することで、年間約1200万円の印刷費削減につながるという試算も出ています。経費削減やSDGs観点からもペーパーレス化は悪い話ではないと個人的には思うのですが……。保守的な層や電子機器に慣れ親しんでいない年配層もいるので、難航しています」（政治ジャーナリスト）

この“品位”を理由とした規制に対し、SNS上では辛辣な反応が上がっている。

居眠りしている時点で品位に欠く

《寝るのは良くてタブレットの持ち込みが品位に欠くって何》

《人が話してる最中に爆睡かましてる議員ばっかりなのに今さら品位とは？》

《国会中居眠りスルーしてる時点で品位とっくに欠いてますけど？》

度々取り沙汰されている居眠り問題の方がよっぽど品位に欠けると指摘する声が後を絶たない。

また、“国会の華”とも言われる野次についても国民は冷ややかな視線を向けている。

《品位を語るなら野次飛ばしてる議員は退場させるべき》

《ヤジ飛ばしてる時点で国会に品位などない》

《ヤジはOKでタブレットはNGって老害丸出しで草》

実際、国民民主党の玉木雄一郎代表が衆院本会議で臨んだ代表質問で、議場内でタブレット使用が認められていない現状に異論を呈した際、ヤジを飛ばされる場面があった。このように、国会中継を見れば野次が飛び交う場面は日常茶飯事だ。

「国会議員は国民の代表のはずですが、価値観は国民と大きくズレが生じています。例えば、学校では『人が話しているときは静かに最後まで聞く』と習いますよね。また、授業中や会議中に居眠りをしていれば怒られるのが普通です。そういった我々の“普通”との乖離が違和感を与え、批判のタネになっています」（前出、政治ジャーナリスト）

時代錯誤だと感じているのは国民だけではない。日本の国会は世界からも取り残されている。OECD加盟国の8割以上が議会でタブレット端末を使用している中、日本は“品位”というあいまいな理由で踏みとどまっている。

本当に品位がないのはどちらか

また、多くの先進国がコロナ禍を機に議会のオンライン化やデジタル化を進めた。一方で、日本の国会はリモート出席すら解禁されず、タブレット一つ持ち込めない状況が続いている。

さらに、「品位を語る資格があるのか」という厳しい意見もある。自民党青年局が公式会合にショーダンサーを呼んでどんちゃん騒ぎをしたり、政治資金パーティーを巡る問題が次々と明るみに出たりする中、タブレットの“品位”を論じることの滑稽さを指摘する声は少なくない。

“品位”という言葉は、本来、行動や態度に現れるものだ。タブレットを持っているかどうかではなく、議論にどう臨むか、国民の税金をどう使うか、職務にどう向き合うかで判断されるべきものだろう。

野次を飛ばし、居眠りをしながら「タブレットは品位がない」と主張する。この矛盾に「説得力がない」と多くの国民が不満を抱くのは当然だと言える。本当に品位ある国会とは何か。タブレット問題は、その象徴的な一例に過ぎない。