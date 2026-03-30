火の確認 い×全国統一防火！ 日本損害保険協会「2026年度防火ポスター」塚本恋乃葉さんを起用

記事ポイント 日本損害保険協会が塚本恋乃葉さんを2026年度防火ポスターのモデルに起用2026年4月から翌年3月まで全国の公共機関に20万枚が掲出される予定全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」が決定 日本損害保険協会が塚本恋乃葉さんを2026年度防火ポスターのモデルに起用2026年4月から翌年3月まで全国の公共機関に20万枚が掲出される予定全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」が決定

日本損害保険協会が、タレント・モデルの塚本恋乃葉さんをモデルに起用した2026年度防火ポスターを20万枚作成しています。

2026年4月から翌年3月まで、全国の消防署や役所などの公共機関に掲出される予定です。

全国統一防火標語には「火の確認 いい日を支える いい習慣」が決定しています。

日本損害保険協会「2026年度防火ポスター」塚本恋乃葉さんを起用

モデル：塚本恋乃葉（つかもと このは）掲出期間：2026年4月〜2027年3月掲出場所：全国の消防署・役所などの公共機関作成枚数：20万枚全国統一防火標語：「火の確認 いい日を支える いい習慣」

塚本恋乃葉さんは2004年10月26日生まれ、広島県出身のタレント・モデルです。

第46回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞しており、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」の新メンバー・出川ガールとして出演中です。

広島ホームテレビ「ピタニュー」にも隔週レギュラーとして出演するほか、「永谷園」「イズミ」「みどりグループ」などの広告にも起用されています。

全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」について

2026年度の全国統一防火標語は、総務省消防庁と協力のうえ「火の確認 いい日を支える いい習慣」に決定しています。

火を確認することを日常の習慣にして、安心で平穏無事な毎日を過ごしてほしいという願いから生まれた標語です。

住宅防火対策のほか、近年増加しているモバイルバッテリーの発火による火災への対策等にも活用される予定です。

防火ポスターは1949年度から制作を続けており、1979年度からはタレントをモデルに起用しています。

歴代モデルには、松田聖子さん（1981年度）、長澤まさみさん（2004年度）、松岡茉優さん（2015年度）、清原果耶さん（2017年度）など、数多くの著名タレントが名を連ねています。

日本損害保険協会の2026年度防火ポスターは、塚本恋乃葉さんの明るく元気な笑顔とともに防火意識の大切さを全国へ届けます。

「火の確認 いい日を支える いい習慣」という標語が示すとおり、日常のひと手間が大切な人を守る習慣へとつながります。

モバイルバッテリーの発火など多様化する火災リスクへの対策にも活用される、実用的な啓発活動となっています。

2026年度防火ポスターの紹介でした。

よくある質問

Q. 塚本恋乃葉さんはどのような経歴を持つタレントですか？

A. 2004年10月26日生まれ、広島県出身のタレント・モデルです。

第46回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞しており、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」の出川ガールとして出演中です。

Q. 2026年度防火ポスターはいつどこで見られますか？

A. 2026年4月から翌年3月まで、全国の消防署・役所などの公共機関に20万枚が掲出される予定です。

総務省消防庁の協力のもと全国へ展開されます。

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