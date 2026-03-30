来年結婚25年を迎える俳優夫婦、隠し事なくおそろいスニーカーも多数 シールを巡る攻防戦も
俳優の田辺誠一が、4月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
田辺誠一 ＝テレビ朝日提供
現在56歳、2002年に同じく俳優の大塚寧々と結婚した田辺。3年前には「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、“おしどり夫婦”で知られている。互いに隠し事がないそうで、おそろいのスニーカーを何足も持っているそう。夫婦生活は今年で24年となり、来年には銀婚式を迎える。田辺にはリモコンなど何にでもシールを貼る癖があるそうだが、妻の大塚は片っ端からはがしていくそうで、攻防を繰り広げているという。
独創的な絵を公開し、「画伯」と呼ばれ個展を開催した事もある田辺。その絵でパペット人形を手作りし、動画まで作成しているという。
田辺誠一 ＝テレビ朝日提供
現在56歳、2002年に同じく俳優の大塚寧々と結婚した田辺。3年前には「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、“おしどり夫婦”で知られている。互いに隠し事がないそうで、おそろいのスニーカーを何足も持っているそう。夫婦生活は今年で24年となり、来年には銀婚式を迎える。田辺にはリモコンなど何にでもシールを貼る癖があるそうだが、妻の大塚は片っ端からはがしていくそうで、攻防を繰り広げているという。
独創的な絵を公開し、「画伯」と呼ばれ個展を開催した事もある田辺。その絵でパペット人形を手作りし、動画まで作成しているという。