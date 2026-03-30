グラマープリンセス新デザイン登場♡美胸キーパーで理想シルエット

大きめサイズの女性に寄り添うランジェリーブランド「グラマープリンセス」から、春夏の新作第一弾が登場♡人気の「美胸キーパー」をはじめ、ナイトブラやサポートブラまで幅広いラインナップが揃います。見た目の可愛さと機能性を兼ね備えたアイテムで、毎日のインナー選びがもっと楽しく、快適に。自分らしい美しさを引き出してくれる新作をチェックしてみて♪

美胸キーパーの新デザイン

ブランドの定番「美胸キーパー3/4カップブラ」は、新デザインが2シリーズ登場。

品番90616はサックスとブラックの2色展開で、ラメ入り刺繍やリボンが印象的なフェミニンなデザイン。

サイズはC85～H105、価格はC～Eカップ7,150円、F～Hカップ7,700円（税込）。お揃いのショーツ（90617）はLL～10Lで2,530円～2,970円（税込）。

品番90618はピンクとアイボリーの2色展開で、“Happy Mind”の刺繍がポイント。ブラは同じくC85～H105、価格は7,150円～7,700円（税込）、ショーツ（90619）はLL～10Lで2,530円～2,970円（税込）。

どちらも横流れを防ぎ、美しいバストラインをキープします。

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ナイトブラ＆サポートブラも充実

「ハーフトップブラ・おやすみ用_90430」は3,190円（税込）、サイズは3L～10L。カラーはミント、ピンク、ブラック。

伸縮性のある綿混素材とシアバター加工で、寝ている間も快適にバストをサポートします。

「猫背サポートブラ_90626」は4,290円～4,840円（税込）、サイズはLL～10L、カラーはピンクベージュとブラック。

背中のクロスパネルが姿勢を整えながら、ノンワイヤーでラクに美しいシルエットを叶えます。

毎日を快適にする工夫

今回の新作は、デザインだけでなく着心地にも徹底的にこだわり。

脇高設計やサイドパネルによりすっきりとしたラインを作りながら、長時間でも負担を感じにくい仕様です。日常使いはもちろん、特別な日にも自信を持てるインナーとして活躍します。

自分らしい美しさを楽しんで♡

グラマープリンセスの新作は、機能性と可愛さを両立した頼れるラインナップ♡自分の体に合ったインナーを選ぶことで、スタイルも気分もぐっとアップします。

毎日のコーディネートをもっと楽しむために、心地よく美しいランジェリーを取り入れてみてはいかがでしょうか♪