天木じゅん、豊満美バスト輝く「週プレ」登場
【モデルプレス＝2026/03/30】元グラビアアイドルで現在はタレントとして活動する天木じゅんが、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。
【写真】30歳元グラドル、ランジェリーから美ボディ披露
同誌デビューしたのは2014年の部活ユニフォーム特集。以来、グラビア業界のトップランナーとして活躍。2025年4月1日にエイプリルフールのネタとして自身のX（旧Twitter）でグラビア引退を発表し騒動に。今回はネタではないという。
今号ではランジェリー姿で美しいバストを披露している。
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、宮原華音、百瀬百花、織莉叶、堀みなみが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元グラドル、ランジェリーから美ボディ披露
◆天木じゅん、豊満美バスト輝く
同誌デビューしたのは2014年の部活ユニフォーム特集。以来、グラビア業界のトップランナーとして活躍。2025年4月1日にエイプリルフールのネタとして自身のX（旧Twitter）でグラビア引退を発表し騒動に。今回はネタではないという。
今号ではランジェリー姿で美しいバストを披露している。
◆表紙は本郷柚巴
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、宮原華音、百瀬百花、織莉叶、堀みなみが登場する。（modelpress編集部）
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