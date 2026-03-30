俳優町田啓太（35）がこのほど、神奈川県内で、主演の日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」製作発表会見に登壇した。

同作は、学校に行きたくない子供たちが安心して過ごせる居場所、フリースクールを舞台に、町田演じる主人公の先生・浮田タツキがアートや遊びを通して、子供たちが奥底に閉じ込めた気持ちを見つけていく物語。多様化する生き方に希望を乱していくヒューマンドラマとなっている。

この日は普段の撮影さながらに、ドラマに出演する子供たちが後方で遊んでいる中での会見となった。

町田は同作について「子供たちと一緒に遊んで、学んだり発見したり、毎日進んでいくような物語」と表現。にぎやかな会見中も「今日は静かな方。けんか始める時もあるし、前室でもフルパワー。おんぶ、だっこから始まり、遊んでもらっています」と先生らしさをのぞかせた。

自身が教師役をやりたいタイミングだったという中での撮影。「子供たちのエネルギーがすごい。それ以上にこっちも出していかないと」と活力も十分。

共演者で3児の母、藤本美貴（41）からは「タイトル通り甘すぎる」と子供たちとの接し方の指摘を受けつつ、「最初の印象とガラッと変わる子もいて、オープンになってくれたのかなと思えてそれがうれしい」と笑顔を見せた。