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長年続いた自民党との連立を解消し、立憲民主党と合流して結党された「中道改革連合」。決断の背景にはどのような思いがあったのでしょうか。そして衆院選での厳しい結果をどう受け止め、これからどのような社会を目指していこうとしているのでしょうか。顧問の斉藤鉄夫さんに、社会起業家のたかまつななが率直な思いを聞きました。※この記事は、YouTubeチャンネル『たかまつななのSocial Action!』のために2026年2月27日に収録した内容を元に作成しました。厳しい選挙結果と、それでも残った「中道の火種」ーー 選挙お疲れ様でした。結果をどのように受け止めていらっしゃいますか？斉藤： 選挙期間中は結構手応えを感じていました。ですので、現場で感じた実感と実際の選挙結果のギャップの大きさにしばらくは茫然自失していました。私は今回12回目の選挙で、これまで中選挙区の選挙も戦ってきて、小選挙区候補としても戦ってきた。いろいろな選挙を経験したのですが、やはり選挙というのを甘く見ていたなと。選挙というのは怖いなと改めて実感しているところです。ーー 共同代表という立場で選挙に挑まれて、精神的な面ではいかがでしたか？斉藤： 正直、開票日当日から2～3日間はノックダウン状態でした。しかし、比例では1043万票、自民党のちょうど半分です。議席では6倍以上の差がありますが、得票数ではあの突風、大風が吹いた自民党の半分は国民の皆さんから票を頂いたと。そう思い直して、私たちが中道の塊を作ろうとしたこと自体は間違いではなかったと再確認をしました。選挙結果は確かに厳しい結果でしたが、「火種」は残った。この火種をしっかり育てていこうと考えています。26年続いた自公連立解消と、立憲と手を組んだ理由ーー この1年ぐらい、本当に政治が激動だったと感じます。歴史的にみても政治の転換点になったと思います。公明党が自民党との連立を離脱して、敵対してきた立憲民主党と手を組む。私は本当にびっくりしました。大きな決断の背景には何があったのでしょうか。斉藤： 2つ挙げたいと思います。1つは自民党との26年続いた協力関係を解消したということです。これはやはり政治と金の問題で、どうしても私たちには妥協できないところがあった。公明党の原点は清潔な政治。そういう面で、自民党さんに「ここをこういうふうに解決していきましょう」「国民から失った信頼をこのように回復していきましょう」「そのためにはこの一歩を踏み出してください」ということについてご了解が得られなかったので、連立を離脱したということ。2つ目として、小さな政党としての公明党の生き方として、分断と対立を煽るような状況の中で、そうではなくて包摂、協調ーこれをわれわれは中道政治と呼んでいますがー、私たちが主力にはならないけれども中道を固めていく軸になる、もしくは接着剤になる、そういう働きをしていこうと、連立を離脱したときに方向を固めました。そのことでいろいろな党の方とも話し合いをしてきました。ーー 公明党が立憲民主党と一緒になるというよりは、斉藤さんを中心に集まれる政党が他にもあったら結集したかったということでしょうか。斉藤： われわれが中心になるということまでは、われわれにそんなに力があるわけじゃないので考えませんでしたけど、政策を中心に、と。その政策というのは、いつでも自民党に代わって政権を担当する能力があると国民の皆さんに安心していただけるような、つまり外交安全保障では日米基軸で、然るべき防衛力はきちんと備えていく。平和安全法制は合憲である。またエネルギーも原子力発電を認める。また憲法改正についても積極的にこれを議論していく。