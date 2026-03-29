元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、海外での学びについて語った。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹と、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

KAT−TUN時代に米ロサンゼルスへの語学留学を経験したり、現在もハワイに在住している赤西。海外では大人になっても学ぶ機会があるという。

「インタビューの勉強をするクラスとかあって。記者会見とかでどうスムーズに答えられるか、みたいな。レッドカーペットを歩く時に俺、（質問が）英語で分からないから。ネイティブでもそういうところ（クラス）に行ったりしている」

満島は「俺らの感覚だと、学校に行く＝若い子が行くとか、子供が行くとか。大人が学校に行くという発想が、あまりないじゃない？」と話し、素直に驚きを表現した。

すると今度は兼近が、吉本興業の養成所の生徒の年齢層が上がっていることを告白。「先輩がみんな後輩になっていたりする」とも明かした。

兼近の話を受けて赤西は、芸歴で先輩、後輩を分けるお笑い界の不文律に言及した。「芸人さんの中では、年じゃなくて芸歴で敬語だったり」。その上で、「津田さんがさ、芸歴マウントを取ってきたの」と、親交のある「ダイアン」津田篤宏の名前を出して明かした。

さらに赤西は、「そしたら俺、1年先輩だった」とぶっちゃけ、笑いを誘っていた。