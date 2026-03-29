最新版表紙には「大変長らくのご愛顧、誠にありがとうございました」

紙の電話帳「タウンページ」の発行が３月末で終了となる。

インターネットやスマートフォンの普及で冊子で電話番号や住所を調べる人が減り、１３６年の歴史に幕を下ろす。発行するＮＴＴ東日本と西日本は、今後はインターネット版の「ｉタウンページ」の利用を促す方針だ。

タウンページは地域ごとに発行され、地元の企業や飲食店の電話番号が掲載された。黄色い表紙で多くの人に親しまれ、最終版の表紙には「大変長らくのご愛顧、誠にありがとうございました」と書かれている。

タウンページの源流は、当時の逓信省が１８９０年の電話開通に合わせて発行した「電話加入者人名表」。１９８３年に現在の名称となった。発行部数はピークだった２００５年度の６３１０万部から２４年度には２１１５万部に減少。近年は年間数十億円規模の赤字が出ていたという。

ｉタウンページでは、特定の地域だけでなく全国の情報を調べられる。ＡＩ（人工知能）を使った検索機能も搭載されている。

ＮＴＴ東西は、個人の電話番号や住所を載せた「ハローページ」の発行も２３年２月に終えた。「１０４」の電話番号案内サービスも２６年３月末で終了する。