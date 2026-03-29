4月から自転車の「ハンドサインが義務化」と聞きました。習ったこともないですし“片手運転”で危ないですよね？ 本当に「反則金5000円」も取られるんですか？ 青切符の対象になるか確認

自転車を乗る際はハンドサインが必要

自転車の違反行為の一覧を見てみると、そのなかに「合図不履行」という種類があります。

これはハンドサインをしなかった場合を示しており、反則金は5000円です。ハンドサインは、走行中に片方の腕を水平に挙げることでどちらに曲がるのかを知らせたり、背中に手を回してサインをつくることで後続の自転車に何かを伝えたりすることができます。

道路交通法第五十三条で、車両の運転者は「手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定められています。

つまり、ハンドサインはマナーではなく、法律で決められているルールなのです。そのため、2026年4月以降は自転車走行中にハンドサインを出さないと違反となり、青切符の対象となる可能性があります。



どうしてハンドサインが必要なの？

自転車の走行中にハンドサインが必要な理由は、自転車も車両の一部と見られているためです。車両は曲がる際や進路変更をする際に周囲に合図をする必要がありますが、ほとんどの自転車にはウインカーがありません。

自転車がいきなり曲がったり、進路変更をしたりすると思わぬ事故につながる可能性があるため、ウインカーの代わりとなるハンドサインが必要なのです。

2026年4月から青切符の対象になる自転車の違反行為は、ハンドサインが無いことだけではありません。自転車は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならないため、歩道を走ると通行区分違反となります。

車道を走ることを考えると、より周囲に停止や進路変更を知らせる必要があることが分かるのではないでしょうか。



ハンドサインができない状況のときはどうする？

自転車に乗りながらハンドサインを出すと、その時間は片手で自転車を運転することになります。重い荷物を載せている際や小さな子どもを乗せている際などは、片手運転が逆に危険になることもあるでしょう。

また、自転車専用レーンが整備されていない道路も多く、車と自転車の距離が近いためハンドサインをすると危険になってしまうことも考えられます。

ハンドサインができないほど危険な状況では、自転車から降りて走行することが望ましいです。水平にハンドサインを出すことが難しい状況では、短時間だけ出すなどの工夫をするのがいいかもしれません。



身を守るためにハンドサインを出そう

自転車も車両として見なされるため、曲がる際や進路変更をする際などは周囲に知らせることが必要で、そのためにハンドサインがあります。

ハンドサインを出すと、どうしても片手運転になってしまうため、どこまでハンドサインを出すべきか、出さないと必ずしも青切符を切られるのかなど細かい点は、自転車の青切符導入が本格的に開始されてからはっきりすると考えられますが、ハンドサインを出すのは、反則金を逃れるためではなく安全を守るためであることを認識しておきましょう。



出典

e-Gov法令検索 道路交通法

警視庁 自転車の交通ルール

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー