和田アキ子「アッコにおまかせ！」最終回で感極まる「40年やらせてもらえるとは思ってなかった」感謝・今後の目標語る
【モデルプレス＝2026/03/29】歌手の和田アキ子が3月29日、自身が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）最終回に生出演。番組への感謝を伝えた。
【写真】「アッコにおまかせ！」40周年生放送に登場した大物
和田は「『アッコにおまかせ！』40年迎えましたけれども、ご覧いただいてありがとうございました」と感謝。「自分でも40年やらせてもらえるとは思ってなかったんですけれども、ここまで来られたのは、スポンサーになっていただいた会社の皆様、そしていつも私を盛り上げてくれるスタッフの皆様、そして、今日もそうですけれども、1回でもレギュラー、30年やっても準レギュラーの皆さんが本番になると盛り上げてくれて、その人たちのおかげもあります」と思いを明かした。さらに「何よりも、40年前からこの日曜日のお昼11時45分、チャンネルを合わせていただいてご覧いただいた視聴者の皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございました」と視聴者への感謝も伝えた。
続けて「生放送で40年間やれたことは自分の中で誇りに思っております」と吐露。「この番組は一応区切りですけども、まだまだ私にはやりたいこともあって、歌ももっと勉強して、皆さんに褒めていただきたいし、いろんな人と知り合って、また新しく番組で皆さんに会えることを願っております」と語った。
また「ちょっと、今感無量になっております…こんなことではダメなんですよね…」と声をつまらせると、「なんか殴るやつ…」「1人ずつビンタでいい？」とユーモアを交えてコメント。笑いに包まれる中「本当にありがとうございました」と口にすると、共演者やスタッフから大きな拍手が送られ、岡田紗佳や朝日奈央は涙をこぼしていた。最後はスタジオ全員で「アッコにおまかせ！」の掛け声をし、40年の歴史に幕を下ろした。
同番組は、1984年10月から和田と古舘伊知郎が司会を務めた番組「ゆうYOUサンデー！」としてスタート。1985年4月には番組名が「アッコ古舘のあっ！言っちゃった」に、同年10月には「アッコにおまかせ！」に変更されて現在まで放送されており、40年間多くの人々に親しまれてきた長寿番組として知られている。
最終回となったこの日は、出川哲朗や勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山ら、おなじみの準レギュラー陣が集結。和田が保有していた「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」ギネス世界記録更新の表彰、第1回からの名場面や登場したゲストの紹介、準レギュラー陣からの「あの鐘を鳴らすのはあなた」の合唱のプレゼントなどが行われた。
なお、2026年4月からはお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（毎週日曜ひる11：35〜12：54）がスタートする。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆和田アキ子、ギネス記録更新に歓喜
和田は「『アッコにおまかせ！』40年迎えましたけれども、ご覧いただいてありがとうございました」と感謝。「自分でも40年やらせてもらえるとは思ってなかったんですけれども、ここまで来られたのは、スポンサーになっていただいた会社の皆様、そしていつも私を盛り上げてくれるスタッフの皆様、そして、今日もそうですけれども、1回でもレギュラー、30年やっても準レギュラーの皆さんが本番になると盛り上げてくれて、その人たちのおかげもあります」と思いを明かした。さらに「何よりも、40年前からこの日曜日のお昼11時45分、チャンネルを合わせていただいてご覧いただいた視聴者の皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございました」と視聴者への感謝も伝えた。
また「ちょっと、今感無量になっております…こんなことではダメなんですよね…」と声をつまらせると、「なんか殴るやつ…」「1人ずつビンタでいい？」とユーモアを交えてコメント。笑いに包まれる中「本当にありがとうございました」と口にすると、共演者やスタッフから大きな拍手が送られ、岡田紗佳や朝日奈央は涙をこぼしていた。最後はスタジオ全員で「アッコにおまかせ！」の掛け声をし、40年の歴史に幕を下ろした。
◆TBS「アッコにおまかせ！」2026年3月で放送終了
同番組は、1984年10月から和田と古舘伊知郎が司会を務めた番組「ゆうYOUサンデー！」としてスタート。1985年4月には番組名が「アッコ古舘のあっ！言っちゃった」に、同年10月には「アッコにおまかせ！」に変更されて現在まで放送されており、40年間多くの人々に親しまれてきた長寿番組として知られている。
最終回となったこの日は、出川哲朗や勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山ら、おなじみの準レギュラー陣が集結。和田が保有していた「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」ギネス世界記録更新の表彰、第1回からの名場面や登場したゲストの紹介、準レギュラー陣からの「あの鐘を鳴らすのはあなた」の合唱のプレゼントなどが行われた。
なお、2026年4月からはお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（毎週日曜ひる11：35〜12：54）がスタートする。（modelpress編集部）
情報：TBS
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