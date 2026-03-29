電車で「邪魔だったから！」妊婦に“わざと”足をひっかけた女性の顛末「許されることではありません」…車内迷惑アンケートでわかった本音も
誰もが疲れ果て、一刻も早く目的地へ着きたいと願う混雑した電車内。そんな余裕のない空間では、ちょっとした配慮が救いになる一方で、非常識なマナー違反が激しい衝突を招くことも少なくありません。
日本民営鉄道協会の最新調査「2025年度 迷惑行為ランキング」では、1位の「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」が前年の50.5％から減少する一方で、スマホの操作や荷物の持ち方への不満が上昇するなど、車内マナーへの関心は移り変わりを見せています。
生活のためにこの息苦しい満員電車に耐えなければならない……。そんな過酷な日常の中で、本来守るべき「妊婦さん」への攻撃や、見て見ぬふりが起きてしまうのはなぜなのでしょうか。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、エスカレーターで妊婦に足を引っかけた女性や、優先席で「苦しい」と訴えながらも釈然としない動きを見せた男性の事例をお届けします。
◆【ケース 曄崋挧發世辰燭ら！」と妊婦に足をひっかけてきた女性
「妊娠をしていて、お腹が大きかった頃の話です」
産休に入る前の米田香苗さん（仮名・30代）は、電車通勤をしており、いつも通り駅のエスカレーターを上ろうとしていたが、あからさまに肩にぶつかってくる若い女性がいたという。
「“感じ悪いな”と思いつつ電車に乗りました。そして、電車から降りようしたとき、転倒しかけたんです」
電車の扉の前には、ぶつかってきた女性が立っており、米田さんの足にわざと自分の足をひっかけてきたのだ。米田さんは即座にお腹を守ったのだが、驚きと恐怖と不安が入り混じる複雑な感情を覚えた。
あまりにも腹が立ち、そこそこの大きな声で、「何するんですか！」と叫んだ。すると、予想外の言葉が返ってきたという。
「邪魔だったから！」
米田さんがその言葉に驚いていると、近くにいた中年の夫婦が助けてくれた。
「邪魔じゃないだろ！ このお姉さんは妊婦じゃないか！ ちょっと降りなさい」
中年の夫婦は電車の扉が閉まるタイミングで、その女性を無理やり電車から降ろしてくれた。そして、駅のホームで話し合いをすることに……。
「仕事に遅刻することは間違いなかったので、私は会社に連絡をしました。その間も、中年の夫婦が対応をしてくれていて、『駅員を呼ぶ？』と聞かれましたが、そこまで大ごとにしたくなかったので、『大丈夫です』と伝えました」
足をかけたことは、“わざと”だとわかっていたため、「なぜこんなことをしたのか」を女性に聞くと、先ほどの勢いはなく、かなり萎縮していたのだとか。
◆中絶を理由に起こした行動だったことが判明し…
「どうやらその若い女性は、彼氏の子どもを授かったものの中絶したばかりだったようです。エスカレーターで、カバンにつけていた“マタニティマーク”のストラップとお腹に目がいき、腹が立ったということでした」
米田さんは、「少しかわいそう」と思った。とはいえ、到底納得できることではなかったため、謝罪してもらったそうだ。
「駅員さんにも警察にも言わず、助けてくれた中年夫婦にお礼を言い、会社に向かいました」
お腹の中には大切な命がある分、米田さんとしては神経を尖らせた状態で日々を過ごしていた。そんな中でのトラブルに、「女性の行動は許されることではありません」と憤る。
「その後の妊婦検診で赤ちゃんの無事がわかりましたが、とても残念な出来事でした」
◆【ケース◆柩ダ萓覆鯢要としている人に気づかないふり
ある日の夕方6時過ぎ、帰宅ラッシュの時間帯に電車に乗っていた近田ゆりさん（仮名・20代）。
「その頃の私は、妊娠後期に入っていてもう少しで産休に入るところでした。なので、優先席に座っていたんです」
日本民営鉄道協会の最新調査「2025年度 迷惑行為ランキング」では、1位の「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」が前年の50.5％から減少する一方で、スマホの操作や荷物の持ち方への不満が上昇するなど、車内マナーへの関心は移り変わりを見せています。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、エスカレーターで妊婦に足を引っかけた女性や、優先席で「苦しい」と訴えながらも釈然としない動きを見せた男性の事例をお届けします。
◆【ケース 曄崋挧發世辰燭ら！」と妊婦に足をひっかけてきた女性
「妊娠をしていて、お腹が大きかった頃の話です」
産休に入る前の米田香苗さん（仮名・30代）は、電車通勤をしており、いつも通り駅のエスカレーターを上ろうとしていたが、あからさまに肩にぶつかってくる若い女性がいたという。
「“感じ悪いな”と思いつつ電車に乗りました。そして、電車から降りようしたとき、転倒しかけたんです」
電車の扉の前には、ぶつかってきた女性が立っており、米田さんの足にわざと自分の足をひっかけてきたのだ。米田さんは即座にお腹を守ったのだが、驚きと恐怖と不安が入り混じる複雑な感情を覚えた。
あまりにも腹が立ち、そこそこの大きな声で、「何するんですか！」と叫んだ。すると、予想外の言葉が返ってきたという。
「邪魔だったから！」
米田さんがその言葉に驚いていると、近くにいた中年の夫婦が助けてくれた。
「邪魔じゃないだろ！ このお姉さんは妊婦じゃないか！ ちょっと降りなさい」
中年の夫婦は電車の扉が閉まるタイミングで、その女性を無理やり電車から降ろしてくれた。そして、駅のホームで話し合いをすることに……。
「仕事に遅刻することは間違いなかったので、私は会社に連絡をしました。その間も、中年の夫婦が対応をしてくれていて、『駅員を呼ぶ？』と聞かれましたが、そこまで大ごとにしたくなかったので、『大丈夫です』と伝えました」
足をかけたことは、“わざと”だとわかっていたため、「なぜこんなことをしたのか」を女性に聞くと、先ほどの勢いはなく、かなり萎縮していたのだとか。
◆中絶を理由に起こした行動だったことが判明し…
「どうやらその若い女性は、彼氏の子どもを授かったものの中絶したばかりだったようです。エスカレーターで、カバンにつけていた“マタニティマーク”のストラップとお腹に目がいき、腹が立ったということでした」
米田さんは、「少しかわいそう」と思った。とはいえ、到底納得できることではなかったため、謝罪してもらったそうだ。
「駅員さんにも警察にも言わず、助けてくれた中年夫婦にお礼を言い、会社に向かいました」
お腹の中には大切な命がある分、米田さんとしては神経を尖らせた状態で日々を過ごしていた。そんな中でのトラブルに、「女性の行動は許されることではありません」と憤る。
「その後の妊婦検診で赤ちゃんの無事がわかりましたが、とても残念な出来事でした」
◆【ケース◆柩ダ萓覆鯢要としている人に気づかないふり
ある日の夕方6時過ぎ、帰宅ラッシュの時間帯に電車に乗っていた近田ゆりさん（仮名・20代）。
「その頃の私は、妊娠後期に入っていてもう少しで産休に入るところでした。なので、優先席に座っていたんです」