「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

阪神が接戦を制し今季初勝利。初回、右前打で出塁した中野の二盗に悪送球が絡み三進、森下の左犠飛で先制した。八回は佐藤輝の右前適時打で貴重な追加点。先発の高橋は１６３８日ぶりの完封勝利を挙げた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビ）

−チームとして今季初勝利。いまの心境は。

「高橋と伏見がよく頑張ってくれました」

−先発の高橋が５年ぶりの完封勝利。

「いつも新しい気持ちでやってくれていますからね。膝にボールが当たりましたが十分に最後までいける、素晴らしいピッチングでしたね」

−次回以降の登板は。

「リリーフ陣も次に投げるころには、初登板を終えて慣れているころでしょう。地ならしをして、次の高橋の登板をチームとして待つと。素晴らしい投球でしたね」

（囲み取材）

−初回は足を絡めた。

「相手のミスが一つ絡んでというところで、今シーズンはこういった勝負になるのではないかなと。こちらはキチッとディフェンスできたのではないかと思います」

−開幕戦後に「また一つ」と言っていたが、着実に実行できたのでは。

「一つずつ２０２６年のチームとして地固めに入りながら、体制を整えていくというのがペナントレース。勝利とともに強くなるというのは、走り出しの時は間違いないと思います。先発投手も１試合目の登板ですし、まだ開幕していない選手たちもいます。一つずつ、一つずつですね」