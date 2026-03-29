滝川クリステル、初出産はまさかの“SP”立ち合い 夫・小泉進次郎氏との交際から結婚生活まで初告白
3児の母である藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める、テレビ朝日系育児家事特化バラエティー『夫が寝たあとに』が、きょう午後10時15分から1時間スペシャルを放送する。ゲストには、現在の防衛大臣・小泉進次郎氏と2019年に電撃結婚した滝川クリステル初出演する。
【写真】小泉進次郎との知られざる夫婦生活を告白した滝川クリステル
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中の滝川が、テレビ初公開の極秘エピソード＆初出し映像をたっぷり披露する。
当時すでに政治家として活躍し、世の注目を集めていた進次郎氏との交際は、秘書すらも知らなかったと明かす滝川。1年間にわたり、一度もスクープされることなく重ねてきた極秘デートの詳細が、今夜ついに明らかになる。
また、結婚式の準備も当然のごとく、トップシークレット。「ミッションインポッシブルをどれだけ達成できるかが目標だった」と、マスコミに情報がバレないよう、あくまで結婚する親友の付き添いというテイで、滝川が式の打ち合わせに参加していたことも判明。その過程で、滝川がうっかり取ってしまった珍行動の数々に、MC陣も笑いが止まらない。
さらに、結婚した後も、驚きの事態が続出。2020年の初出産はまさかの厳戒態勢だったことも告白。実は当時、進次郎氏は若くして環境大臣に就任。子どもが生まれる大臣は初めてだったため、SPが出産に立ち会う進次郎氏を警護することになったと明かす。しかも、この前代未聞の立ち会い出産は、さらなる異例の事態も招いていたそうで、横澤も「すごい世界線で生きてる…」と、度肝を抜かれる。
さらに、小泉家を語る上で外せないのが、俳優・ムロツヨシの存在。一家の長男・孝太郎の親友で、小泉家の家族会にも必ず参加するほど、深い絆で結ばれているムロ。そんなムロに、滝川と進次郎氏はいつ、どうやって結婚報告をしたのか。報告時の実にムロらしい（!?）反応も明らかとなる。
“純一郎じぃじ”と初孫のほっこり初対面動画や、孫にデレデレな姿を収めた動画もテレビ初公開。滝川いわく、「イメージのまんま！お茶目で優しく、和ませてくれる人。孫とも同じ目線になって、プロレスや相撲ごっこをしている」という純一郎氏。ぎこちない手つき＆とろけるような笑顔で、生まれたての初孫を大事に抱いたり、成長した孫と楽しそうに遊んだりと、進次郎氏も「見たことのない顔をする」と日々ビックリしているという、純一郎氏の素敵なじぃじっぷりも放送する。
【写真】小泉進次郎との知られざる夫婦生活を告白した滝川クリステル
義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在は2児の母として奮闘中の滝川が、テレビ初公開の極秘エピソード＆初出し映像をたっぷり披露する。
また、結婚式の準備も当然のごとく、トップシークレット。「ミッションインポッシブルをどれだけ達成できるかが目標だった」と、マスコミに情報がバレないよう、あくまで結婚する親友の付き添いというテイで、滝川が式の打ち合わせに参加していたことも判明。その過程で、滝川がうっかり取ってしまった珍行動の数々に、MC陣も笑いが止まらない。
さらに、結婚した後も、驚きの事態が続出。2020年の初出産はまさかの厳戒態勢だったことも告白。実は当時、進次郎氏は若くして環境大臣に就任。子どもが生まれる大臣は初めてだったため、SPが出産に立ち会う進次郎氏を警護することになったと明かす。しかも、この前代未聞の立ち会い出産は、さらなる異例の事態も招いていたそうで、横澤も「すごい世界線で生きてる…」と、度肝を抜かれる。
さらに、小泉家を語る上で外せないのが、俳優・ムロツヨシの存在。一家の長男・孝太郎の親友で、小泉家の家族会にも必ず参加するほど、深い絆で結ばれているムロ。そんなムロに、滝川と進次郎氏はいつ、どうやって結婚報告をしたのか。報告時の実にムロらしい（!?）反応も明らかとなる。
“純一郎じぃじ”と初孫のほっこり初対面動画や、孫にデレデレな姿を収めた動画もテレビ初公開。滝川いわく、「イメージのまんま！お茶目で優しく、和ませてくれる人。孫とも同じ目線になって、プロレスや相撲ごっこをしている」という純一郎氏。ぎこちない手つき＆とろけるような笑顔で、生まれたての初孫を大事に抱いたり、成長した孫と楽しそうに遊んだりと、進次郎氏も「見たことのない顔をする」と日々ビックリしているという、純一郎氏の素敵なじぃじっぷりも放送する。