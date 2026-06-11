お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。思わぬ形で夫にブチ切れたことを告白する場面があった。この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。番組で、横澤が「一番カロリー低いケーキありますか？」とムチャぶりをすると、菊地は「あんまり聞かないワードだね」と相反するワードにツッコミ。横澤は「でも私は夫に“シュー