元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が27日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身初となる写真集の発売について話した。

パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「SNSなんかでも美容も頑張っているじゃない、ちゃんと洗顔するところを撮ったりパックするところを撮ったり。それはどうですか？」と尋ねられた村重は「最近はどういうスキンケアしているんですか？とか聞かれることが多くて、トリンドルさん(トリンドル玲奈)がすごい好きだったときにトリンドルさんの美容法とか食べているものとかすごい気になっていたんですよ」とした上で、「ファンの人ってきっとみんなそうなんだろうなと思ったから教えてあげたいなというか、やっぱ私がそうだったから気になるものなんだろうなって思うからさらけ出している感じですね」と説明。

「体型」については「今やっぱ細すぎるっていうのが…まぁ細すぎるは細すぎるでリスペクトの塊ではあるんですけど、私はやっぱどうしてもハリがほしいなとか。みんながみんな細くなれるわけではないじゃないですか」とコメント。

続けて「目指すところってみんな違うので、もちろん細い方がいてもいいと思うし私みたいにヘルシーな体型が最高って思って目指してくれる方もいていいなと思うので。なんか芸能人が発信してくれたら認められた気がする瞬間ってあるじゃないですか、細すぎなくていいよとか言ってくれる芸能人にすごい助けられてきたので、それやりたいなと思って」と明かした。

5月29日に“人生最後の写真集”を発売する自身は「女子もドキっとするくらい、かなりハードな写真集に…こういう身体しているんだ、こういう身体になりたいなとかって思ってくれる女子もいると思う。女子の教科書にもなるような」と話した。