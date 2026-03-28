TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前篇」の最終話が3月26日に放送され、第4期に向けていったん幕が下ろされた。「死滅回游 前篇」は放送開始前となる2025年11月に「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」が公開されるなど、約5カ月にわたって『呪術廻戦』ファンを楽しませてきた。ときおり作者・芥見下々の描き下ろしイラストが発表され、こちらも大きな話題を呼んでいた。本稿ではその一部を振り返りたい。

【画像】『呪術廻戦』伏黒は笑ってる？ 芥見下々の描き下ろしイラスト

「死滅回游 前篇」に関する描き下ろしイラストとして最初に発表されたのは、先行上映の入場者特典第1弾のビジュアルボードに採用されたイラスト。本作の主人公・虎杖とともに「渋谷事変」で封印された五条、「死滅回游」で再登場を果たした乙骨の3人が描かれた1枚。アニメ第2期・第3期を象徴する3人が描かれたイラストであろう。

入場者特典のほか、アニメ第1期のおまけとして人気を博したショート動画「じゅじゅさんぽ」映画館バージョンの製作決定時にも描き下ろしイラストが発表された。楽しそうな虎杖・釘崎が描かれているほか、伏黒は後ろ姿が描かれ、その表情は伏せられた1枚となっている。なお、このイラストは入場者特典第4弾のポストカードの絵柄としても採用されている。

2026年1月にアニメ放送が開始されると、第51話「葦を啣む」放送時には禪院直哉をはじめとする禪院家の精鋭部隊「炳」の面々が集結するイラストが発表された。「葦を啣む」は真希が禪院家を壊滅させた回。原作やアニメでは登場機会が少なかった「炳」であるが、背中を預け合う甚壱や蘭太など、「炳」内の関係や人柄がうかがえる1枚となっている。

最終話の放送時には「仙台結界」で登場した乙骨、石流、烏鷺がにらみ合う描き下ろしイラストが公開。3人の強者が相まみえた最終局面が描かれているほか、右上にはゴキブリと相まみえる芥見下々の自画像も描かれた。

先行上映やアニメ放送のほか「死滅回游 前篇」の主題歌として起用されたKing Gnu「AIZO」の期間生産限定盤CDジャケットにも芥見の描き下ろしイラストが採用された。乙骨をはじめ日車や秤たちの人形とともに、どこか哀愁が漂う虎杖、そして虎杖と対照的に不気味な笑みを浮かべる羂索が描かれている。

劇場版の先行上映や、毎週のアニメ放送を盛り上げた芥見下々の描き下ろしイラスト。原作やスピンオフ作品『呪術廻戦≡（モジュロ）』は完結したものの、アニメ第4期の放送などを機に、再び登場人物たちの新たな姿を見ることができる日を楽しみにしたい。

（文=加藤かづき）