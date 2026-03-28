「ソフトバンク-日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが集中攻撃で、難敵の日本ハム・達をマウンドから引きずり下ろした。

０-２で迎えた五回裏だ。まずは１死から四球とヒットでチャンスを作った。２死となったが１番・周東が死球で満塁。ここで２番・近藤が達の１４８キロ直球をセンターの右へはじき返す走者一掃の３点二塁打で逆転に成功した。

まだ攻撃の手を緩めない。３番・柳町は中前適時打。４番・柳田が中前打でつなぐと、５番・山川が左前適時打と畳みかけた。一挙５得点の猛攻となり、ここで日本ハム・新庄監督が達の交代を告げに球審のもとへ歩み寄った。

柳町は試合前に「真っすぐが強いし、フォークもいいところに落としてくる。オープン戦を見ていても去年より速くなっている。今年は一段と手ごわくなっていると思います」と警戒を強めていた。ただ、「自分も準備が大事。真っすぐに振り負けないというか、差し込まれないようにしっかり準備が出来たらいいと思います」と話していた。逆転打の近藤に続き、柳町が打ったのもストレート。有言実行の攻略だった。