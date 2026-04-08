北海道・函館中央警察署は7日、窃盗の疑いで函館市に住む自称・無職の男（70）を現行犯逮捕しました。男は7日午後4時半ごろ、函館市北美原にあるスーパーでイチゴ大福やブドウジュースなど3点（販売価格合計371円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、男がバッグに商品を入れて店を出ようとしたところを店員が発見し、その後、逮捕に至ったということです。警察の調べに対して男は、「お金は無かった