3月23日から行方不明になっている京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん。有力な手がかりが得られず2週間が過ぎるなか、新たな動きがあった。【写真を見る】「ひと気のない別荘地」「廃墟のような建物も」4月7日に府警らが”本腰捜索”を行なった山林結希くんは3月23日の午前8時頃、1学年上の生徒の卒業式に出席するため、父親に学校の駐車場まで車で送り届けられたのを最後に失踪。学校側が正午前に欠席を保護者に連絡