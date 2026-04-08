持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月2日、3月25日より販売している「『辛旨台湾まぜ麺』のおすすめポイント」を発表した。調査は3月26日〜30日、全国「ほっともっと」の店長30名を対象に行われた。(左)辛旨台湾まぜ麺、(右)辛旨台湾まぜ麺弁当「辛旨台湾まぜ麺」（650円、温玉付きは750円）は、スープのない、まぜそばスタイルの麺メニュー。もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「ま