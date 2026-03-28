【高松宮記念】春の短距離王決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ

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春の短距離王決定戦『第56回高松宮記念（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第56回高松宮記念（GI）枠順

2026年3月29日（日）1回中京6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 パンジャタワー（牡4 松山弘平）

1-2 ビッグシーザー（牡6 西村淳也）

2-3 エーティーマクフィ（牡7 富田暁）

2-4 ダノンマッキンリー（牡5 高杉吏麒）

3-5 ヤマニンアルリフラ（牡5 団野大成）

3-6 レッドモンレーヴ（牡7 酒井学）

4-7 ヨシノイースター（牡8 田辺裕信）

4-8 ウインカーネリアン（牡9 三浦皇成）

5-9 サトノレーヴ（牡7 C.ルメール）

5-10 ママコチャ（牝7 川田将雅）

6-11 ララマセラシオン（牡5 丸田恭介）

6-12 ピューロマジック（牝5 北村友一）

7-13 ナムラクレア（牝7 浜中俊）

7-14 レイピア（牡4 丸山元気）

7-15 インビンシブルパパ（牡5 佐々木大輔）

8-16 フィオライア（牝5 太宰啓介）

8-17 ペアポルックス（牡5 岩田康誠）

8-18 ジューンブレア（牝5 武豊）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

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